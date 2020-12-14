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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11769117701177111772
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:55

  Бетон написав:Аренда это не бизнес, а только средство сохранения.
Он не имеет никакого развития. На аренде вас ждёт тупик и конец.
Ну какой бизнес план? Купил квартиру за 120 куе и ждёшь ещё 10 лет, чтобы купить вторую?

недобизнес.
  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Andrey2512 написав:Честно говоря сюр какой-то... Люди интерьер обсуждают на равне с возможностью повторного наступления на Киев или же очередного массированного ракетного удара.
а если война на 10 лет жить без квартиры или без ремонта с мыслью о ракетных ударах? так это крыша поедет.

Как-то не вяжется с твоими же тезисами, что у нас нет денег на войну даже на этот год. И оружия тоже, ведь помощь (была) максимум до лета 23 года.

ситуация динамична, и тезисы тоже. В 2024 упираться рогами, что там синоптики ванговали на лето 2023 не сильно умно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:40

vitaliiangel
Так какой нынче прогноз? У нас есть деньги и оружие на войну на 10 лет?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:46

  Hotab написав:vitaliiangel
Так какой нынче прогноз? У нас есть деньги и оружие на войну на 10 лет?

будут подкидывать по чуть-чуть
не волнуйся
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:47

  Олежан написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Так какой нынче прогноз? У нас есть деньги и оружие на войну на 10 лет?

будут подкидывать по чуть-чуть
не волнуйся

Если «по чуть-чуть», я волнуюсь 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:50

  Бетон написав:Аренда это не бизнес, а только средство сохранения.
Он не имеет никакого развития. На аренде вас ждёт тупик и конец.
Ну какой бизнес план? Купил квартиру за 120 куе и ждёшь ещё 10 лет, чтобы купить вторую?

не всі лендлорди накопичують капітал з оренди
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:52

  Hotab написав:vitaliiangel
Так какой нынче прогноз? У нас есть деньги и оружие на войну на 10 лет?

Якби та пані (чи пан) мав інтелект академіка Амбарцумяна чи сера Ісаака Ньютона - можна би й послухати його прогнози)))
На жаль, на жаль думки пересічного дніпровського люмпена не вражають висотою польоту чи глибиною занурення))) :lol: :oops:
  flyman написав:
  Бетон написав:Аренда это не бизнес, а только средство сохранения.
Он не имеет никакого развития. На аренде вас ждёт тупик и конец.
Ну какой бизнес план? Купил квартиру за 120 куе и ждёшь ещё 10 лет, чтобы купить вторую?

не всі лендлорди накопичують капітал з оренди

Ще один кладязь мудрості)))

Чуваки, ви вдвох здатні купити один б/в Ланос???
Frant
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