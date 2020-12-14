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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 16:55
Бетон написав:
Аренда это не бизнес, а только средство сохранения.
Он не имеет никакого развития. На аренде вас ждёт тупик и конец.
Ну какой бизнес план? Купил квартиру за 120 куе и ждёшь ещё 10 лет, чтобы купить вторую?
недобизнес.
Hotab написав: vitaliiangel написав: Andrey2512 написав:
Честно говоря сюр какой-то... Люди интерьер обсуждают на равне с возможностью повторного наступления на Киев или же очередного массированного ракетного удара.
а если война на 10 лет жить без квартиры или без ремонта с мыслью о ракетных ударах? так это крыша поедет.
Как-то не вяжется с твоими же тезисами, что у нас нет денег на войну даже на этот год. И оружия тоже, ведь помощь (была) максимум
до лета 23 года.
ситуация динамична, и тезисы тоже. В 2024 упираться рогами, что там синоптики ванговали на лето 2023 не сильно умно.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 17:40
vitaliiangel
Так какой нынче прогноз? У нас есть деньги и оружие на войну на 10 лет?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 17:46
Hotab написав:vitaliiangel
Так какой нынче прогноз? У нас есть деньги и оружие на войну на 10 лет?
будут подкидывать по чуть-чуть
не волнуйся
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Додано: Пон 22 кві, 2024 17:47
Олежан написав: Hotab написав:vitaliiangel
Так какой нынче прогноз? У нас есть деньги и оружие на войну на 10 лет?
будут подкидывать по чуть-чуть
не волнуйся
Если «по чуть-чуть», я волнуюсь 😀
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Додано: Пон 22 кві, 2024 17:50
Бетон написав:
Аренда это не бизнес, а только средство сохранения.
Он не имеет никакого развития. На аренде вас ждёт тупик и конец.
Ну какой бизнес план? Купил квартиру за 120 куе и ждёшь ещё 10 лет, чтобы купить вторую?
не всі лендлорди накопичують капітал з оренди
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flyman
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Додано: Пон 22 кві, 2024 17:52
Hotab написав:vitaliiangel
Так какой нынче прогноз? У нас есть деньги и оружие на войну на 10 лет?
Якби та пані (чи пан) мав інтелект академіка Амбарцумяна чи сера Ісаака Ньютона - можна би й послухати його прогнози)))
На жаль, на жаль думки пересічного дніпровського люмпена не вражають висотою польоту чи глибиною занурення)))
flyman написав: Бетон написав:
Аренда это не бизнес, а только средство сохранения.
Он не имеет никакого развития. На аренде вас ждёт тупик и конец.
Ну какой бизнес план? Купил квартиру за 120 куе и ждёшь ещё 10 лет, чтобы купить вторую?
не всі лендлорди накопичують капітал з оренди
Ще один кладязь мудрості)))
Чуваки, ви вдвох здатні купити один б/в Ланос???
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Frant
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Додано: Пон 22 кві, 2024 18:12
Frant написав:
На жаль, на жаль думки пересічного дніпровського люмпена не вражають висотою польоту чи глибиною занурення)))
поэтому мы здесь и собрались, чтобы насладиться твоей мудростью.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 18:42
Князь мудрості звучит лучше, 😂😂😂. Ой не могу
Флай давай купимо ланос, утрем носа
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Бетон
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:06
Поговаривают, что е оселя ещё месяц и всё. Закончит существование.
На сколько правда, кто в теме?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:07
Бетон
не могу
Флай давай купимо ланос
Повністю перейде на опеньки з фундаменту? І врожай кислого винограду на дачі не скоро.
Не чіпай його.
Закончит существование.
Ну тоді ціни каменем.
Ти ж сам казав, 2/3 продаж - по оселі.
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Hotab
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