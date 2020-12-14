електричка луччє
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 21:28
електричка луччє
Додано: Пон 22 кві, 2024 21:46
Думаю, в условиях войны и ракетно-шахедных атак, девальвационные риски не самые большие по сути. Есть риск вообще лишиться всего..Пародокс, но недвига это якорь и ее наличие скорее минус, чем плюс в условиях войны.
Тем более девальвировать резко гривна не будет при условии продолжения помощи, будет плавная девальвация. Короче, ИМХО припарковать что-то рано и наличие живих и мобильных денег греет гораздо больше, чем бетон в нынишних условиях.
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:07
Просто наведу пару охуітельних історій від рилів.
1. 2к на Соломі, отримана у спадщину в середньому косметичному стані.
Здавали покімнатно за ринковою ціною без демпинга)
В середньому 2 рази на тиждень виклики від орендарів через якусь поломку.
Задовбались
Квартиру продали, та купили авто з салону та якусь там дачу в іпенях.
2. Купили 1к 34 метри в радянському стані за 46 000 (зі всіма витратами) + повний кап. ремонт, техніка, меблі 20 000. Всього 66 000 та 8 місяців часу на ремонт.
Сдали в оренду за 350 доларів.
Експозиція 2 тижні.
Трошки перебирали орендарями на першій здачі.
Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Тобто, можливо років через 25 зможуть заробити орендою на другу таку квартиру.
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Все волнуются про попадание ракеты и повреждение Бетона. А бумажки не повредятся? Они вроде менее устойчивы к попаданиям.
Но если рассуждать цинично, а деньги его просто олицетворяют, то к огромному сожалению, Украина не способна обеспечить безопасность активов. Деньги выбирают для этого более приспособленные к жизни страны НАТО
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 22 кві, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:11
наличная валюта счастья (т.е. дохода) не приносит. Можно поиграть в валютные качели, но там вероятность как выиграть так и потерять. Гривневые депозиты были привлекательны, год назад до 20% давали, сейчас уже 16% что как бы мало. Помнится в спокойные довоенные годы михайловский давал шото 29% а форвард кажется 26%. И с 16% прицепом идут 2 риска - заморозка и девал.
А советские хрущи до сих пор можно продать или сдать. Мы сейчас про Киев (за Бахмут инфы нет, в Харькове аренда обвалилась ещё в 2022). А вот советские рубли уже история. На счёт ракета прилетит, всё равно ж вы где то живёте, какая разница куда она прилетит в давно или недавно купленную недвижимость? Может для гурманов разница есть, но имхо чисто философская. (Ни в коем случае вам этого не желаю!)
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 кві, 2024 22:28, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:18
Прокласти трубу-грошопровід по дну Тиси.
Стислим повітрям переганяти капсули з грошима за кордон
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:25
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:28
UA
Переганяти по трубі ухилянтів набагато дохідніше
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:32
Для них погані новини:
⚡️С завтрашнего дня все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги.
С 24 апреля можно будет только оформить документы для возвращения в Украину.
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