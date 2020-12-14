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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11770117711177211773
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:28

  Бетон написав:Князь мудрості звучит лучше, 😂😂😂. Ой не могу
Флай давай купимо ланос, утрем носа


електричка луччє
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:46

  vitaliiangel написав:
  gonchik74 написав:
  vitaliiangel написав:ещё проще, ремонты дорожают каждый день в у.е. лучше сделать сегодня па500 чем завтра па800

Угу-угу. Сам ремонт по поточних цінах відбивається орендою за 6-9 років. Ну але кешфло ,типу, ну і статус лендлорда)))

та какой статус. а куда припарковать 80-150куе с доходносью 7-8% без девальвационных рисков и рисков блокировки/моратория?


Думаю, в условиях войны и ракетно-шахедных атак, девальвационные риски не самые большие по сути. Есть риск вообще лишиться всего..Пародокс, но недвига это якорь и ее наличие скорее минус, чем плюс в условиях войны.
Тем более девальвировать резко гривна не будет при условии продолжения помощи, будет плавная девальвация. Короче, ИМХО припарковать что-то рано и наличие живих и мобильных денег греет гораздо больше, чем бетон в нынишних условиях.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:07

  vitaliiangel написав:так долго не будет. у "добрых" арендаторов ремонт с техникой подизносятся, начнут обновляться и окуеют от цен. А жить на мусорке арендатор не сильно и готов, квартиры с ремонтами будут улетать как пирожки. Особенно 1е этажи и дома с газом.

У меня есть кейс но не с Киева, городок где навалом квартир в состоянии 90х-2000х (от 5 тыс ) люди закинули фото квартиры с ремонтом в вайбер группу переселенцев. Сдали за 12 с 1го же просмотра и потом их еще несколько дней долбили желающие посмотреть.

На бумаге получается сдавать хрущ без ремонта выгоднее, по факту вас сначала задолбают "вот тут отвалилось, вот там что-то не работает", но даже если всё устраните, всё равно съедут. Эконом сегмент вечно всем недоволен. И так по кругу. Текущие ремонты сожрут всю мнимую выгоду. Тот же ремонт "в кредит" но с более низкой ставкой аренды.

Просто наведу пару охуітельних історій від рилів.
1. 2к на Соломі, отримана у спадщину в середньому косметичному стані.
Здавали покімнатно за ринковою ціною без демпинга)
В середньому 2 рази на тиждень виклики від орендарів через якусь поломку.
Задовбались
Квартиру продали, та купили авто з салону та якусь там дачу в іпенях.

2. Купили 1к 34 метри в радянському стані за 46 000 (зі всіма витратами) + повний кап. ремонт, техніка, меблі 20 000. Всього 66 000 та 8 місяців часу на ремонт.
Сдали в оренду за 350 доларів.
Експозиція 2 тижні.
Трошки перебирали орендарями на першій здачі.
Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Тобто, можливо років через 25 зможуть заробити орендою на другу таку квартиру.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все волнуются про попадание ракеты и повреждение Бетона. А бумажки не повредятся? Они вроде менее устойчивы к попаданиям.

Но если рассуждать цинично, а деньги его просто олицетворяют, то к огромному сожалению, Украина не способна обеспечить безопасность активов. Деньги выбирают для этого более приспособленные к жизни страны НАТО
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 22 кві, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:11

  Sidus написав:Короче, ИМХО припарковать что-то рано и наличие живих и мобильных денег греет гораздо больше
наличная валюта счастья (т.е. дохода) не приносит. Можно поиграть в валютные качели, но там вероятность как выиграть так и потерять. Гривневые депозиты были привлекательны, год назад до 20% давали, сейчас уже 16% что как бы мало. Помнится в спокойные довоенные годы михайловский давал шото 29% а форвард кажется 26%. И с 16% прицепом идут 2 риска - заморозка и девал.

А советские хрущи до сих пор можно продать или сдать. Мы сейчас про Киев (за Бахмут инфы нет, в Харькове аренда обвалилась ещё в 2022). А вот советские рубли уже история. На счёт ракета прилетит, всё равно ж вы где то живёте, какая разница куда она прилетит в давно или недавно купленную недвижимость? Может для гурманов разница есть, но имхо чисто философская. (Ни в коем случае вам этого не желаю!)

Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 22 кві, 2024 22:28, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:18

  Бетон написав:Все волнуются про попадание ракеты и повреждение Бетона. А бумажки не повредятся? Они вроде менее устойчивы к попаданиям.

Но если рассуждать цинично, а деньги его просто олицетворяют, то к огромному сожалению, Украина не способна обеспечить безопасность активов. Деньги выбирают для этого более приспособленные к жизни страны НАТО

Прокласти трубу-грошопровід по дну Тиси.
Стислим повітрям переганяти капсули з грошима за кордон :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:25

  UA написав:Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:28

UA


Стислим повітрям переганяти капсули з грошима за кордон :mrgreen:


Переганяти по трубі ухилянтів набагато дохідніше
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:32

  Hotab написав:UA


Стислим повітрям переганяти капсули з грошима за кордон :mrgreen:


Переганяти по трубі ухилянтів набагато дохідніше

Для них погані новини:

⚡️С завтрашнего дня все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги.

С 24 апреля можно будет только оформить документы для возвращения в Украину.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:40

Frant
Вони підготувались. Мають свіжі паспорти
Hotab
 
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