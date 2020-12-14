Додано: Пон 22 кві, 2024 22:11

Sidus написав: Короче, ИМХО припарковать что-то рано и наличие живих и мобильных денег греет гораздо больше Короче, ИМХО припарковать что-то рано и наличие живих и мобильных денег греет гораздо больше

наличная валюта счастья (т.е. дохода) не приносит. Можно поиграть в валютные качели, но там вероятность как выиграть так и потерять. Гривневые депозиты были привлекательны, год назад до 20% давали, сейчас уже 16% что как бы мало. Помнится в спокойные довоенные годы михайловский давал шото 29% а форвард кажется 26%. И с 16% прицепом идут 2 риска - заморозка и девал.А советские хрущи до сих пор можно продать или сдать. Мы сейчас про Киев (за Бахмут инфы нет, в Харькове аренда обвалилась ещё в 2022). А вот советские рубли уже история. На счёт ракета прилетит, всё равно ж вы где то живёте, какая разница куда она прилетит в давно или недавно купленную недвижимость? Может для гурманов разница есть, но имхо чисто философская. (Ни в коем случае вам этого не желаю!)Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.