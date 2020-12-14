|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:54
vitaliiangel написав: UA написав:
Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.
Кажуть банки США зараз дають 6% по депозитам.
Саме гірше шо може трапитися в американському банку з грошима, це якщо банк обанкротиться в п'ятницю - Своїх грошей вкладники вимушені будуть чекати аж до понеділка.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8141
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1820 раз.
- Подякували: 2223 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 кві, 2024 23:02
Hotab написав:UA
Стислим повітрям переганяти капсули з грошима за кордон
Переганяти по трубі ухилянтів набагато дохідніше
Водолази ТЦК можуть зробити врізку, та перенаправити потік прямо на навчальний полігон
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8141
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1820 раз.
- Подякували: 2223 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 кві, 2024 23:02
Sidus написав:
Думаю, в условиях войны и ракетно-шахедных атак, девальвационные риски не самые большие по сути. Есть риск вообще лишиться всего..Пародокс, но недвига это якорь и ее наличие скорее минус, чем плюс в условиях войны.
Тем более девальвировать резко гривна не будет при условии продолжения помощи, будет плавная девальвация. Короче, ИМХО припарковать что-то рано и наличие живих и мобильных денег греет гораздо больше, чем бетон в нынишних условиях.
не в кожний київський якорь прилетить шахєд, перержавіє правнуків
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34808
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 23:40
Бетон не будет еОсели - цены пойдут вниз.
Что выгодно тем, кто готов наличкой платить.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 23:41
vitaliiangel написав: UA написав:
Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.
А что поменялось в плане ОВГЗ? Если Украина проиграет, то на вашу недвижимую прелесть точно найдется какой-то орк, который захочет ее себе. А если выстоит - нам не дадут упасть финансово в дефолт, так что ОВГЗ все еще относительно неплохой вариант.
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 887
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 23:59
Sidus написав: vitaliiangel написав: UA написав:
Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.
А что поменялось в плане ОВГЗ? Если Украина проиграет, то на вашу недвижимую прелесть точно найдется какой-то орк, который захочет ее себе. А если выстоит - нам не дадут упасть финансово в дефолт, так что ОВГЗ все еще относительно неплохой вариант.
навіть царські займи виплачувала РФ, так само із ОВДП
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34808
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 23 кві, 2024 00:00
flyman
У тої бабки що ти доглядав заради хати, облігації СССР не згоріли? Ти забрав їх?
Хоч щось замість хати.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12007
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2214 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Вів 23 кві, 2024 00:05
Andrey2512 написав:Бетон
не будет еОсели - цены пойдут вниз.
Что выгодно тем, кто готов наличкой платить.
У вас много друзей из Жданова, которые сидят на кульках с "синими" и готовы что то купить не из хлама 61года постройки в 100м от входа в метро, а типа 3К по двухе за метр?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4037
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24760
|16544956
|
|
|1347
|5433073
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|43287
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|