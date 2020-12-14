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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11771117721177311774
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:54

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.

Кажуть банки США зараз дають 6% по депозитам.
Саме гірше шо може трапитися в американському банку з грошима, це якщо банк обанкротиться в п'ятницю - Своїх грошей вкладники вимушені будуть чекати аж до понеділка.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:02

  Hotab написав:UA


Стислим повітрям переганяти капсули з грошима за кордон :mrgreen:


Переганяти по трубі ухилянтів набагато дохідніше

Водолази ТЦК можуть зробити врізку, та перенаправити потік прямо на навчальний полігон :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:02

  Sidus написав:
Думаю, в условиях войны и ракетно-шахедных атак, девальвационные риски не самые большие по сути. Есть риск вообще лишиться всего..Пародокс, но недвига это якорь и ее наличие скорее минус, чем плюс в условиях войны.
Тем более девальвировать резко гривна не будет при условии продолжения помощи, будет плавная девальвация. Короче, ИМХО припарковать что-то рано и наличие живих и мобильных денег греет гораздо больше, чем бетон в нынишних условиях.

не в кожний київський якорь прилетить шахєд, перержавіє правнуків
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:40

Бетон не будет еОсели - цены пойдут вниз.

Что выгодно тем, кто готов наличкой платить.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:41

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.

А что поменялось в плане ОВГЗ? Если Украина проиграет, то на вашу недвижимую прелесть точно найдется какой-то орк, который захочет ее себе. А если выстоит - нам не дадут упасть финансово в дефолт, так что ОВГЗ все еще относительно неплохой вариант.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:59

  Sidus написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.

А что поменялось в плане ОВГЗ? Если Украина проиграет, то на вашу недвижимую прелесть точно найдется какой-то орк, который захочет ее себе. А если выстоит - нам не дадут упасть финансово в дефолт, так что ОВГЗ все еще относительно неплохой вариант.

навіть царські займи виплачувала РФ, так само із ОВДП
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 00:00

flyman
У тої бабки що ти доглядав заради хати, облігації СССР не згоріли? Ти забрав їх?
Хоч щось замість хати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 00:05

  Andrey2512 написав:Бетон не будет еОсели - цены пойдут вниз.

Что выгодно тем, кто готов наличкой платить.

У вас много друзей из Жданова, которые сидят на кульках с "синими" и готовы что то купить не из хлама 61года постройки в 100м от входа в метро, а типа 3К по двухе за метр?
барабашов
 
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