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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11771117721177311774>
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:54

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.

Кажуть банки США зараз дають 6% по депозитам.
Саме гірше шо може трапитися в американському банку з грошима, це якщо банк обанкротиться в п'ятницю - Своїх грошей вкладники вимушені будуть чекати аж до понеділка.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:02

  Sidus написав:
Думаю, в условиях войны и ракетно-шахедных атак, девальвационные риски не самые большие по сути. Есть риск вообще лишиться всего..Пародокс, но недвига это якорь и ее наличие скорее минус, чем плюс в условиях войны.
Тем более девальвировать резко гривна не будет при условии продолжения помощи, будет плавная девальвация. Короче, ИМХО припарковать что-то рано и наличие живих и мобильных денег греет гораздо больше, чем бетон в нынишних условиях.

не в кожний київський якорь прилетить шахєд, перержавіє правнуків
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:40

Бетон не будет еОсели - цены пойдут вниз.

Что выгодно тем, кто готов наличкой платить.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:41

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.

А что поменялось в плане ОВГЗ? Если Украина проиграет, то на вашу недвижимую прелесть точно найдется какой-то орк, который захочет ее себе. А если выстоит - нам не дадут упасть финансово в дефолт, так что ОВГЗ все еще относительно неплохой вариант.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 00:05

  Andrey2512 написав:Бетон не будет еОсели - цены пойдут вниз.

Что выгодно тем, кто готов наличкой платить.

У вас много друзей из Жданова, которые сидят на кульках с "синими" и готовы что то купить не из хлама 61года постройки в 100м от входа в метро, а типа 3К по двухе за метр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 00:24

  UA написав:
  vitaliiangel написав:Угу-угу. Сам ремонт по поточних цінах відбивається орендою за 6-9 років. Ну але кешфло ,типу, ну і статус лендлорда)))

Еконм з ремонтом та майже радянському стані різниця в ціні оренди 20%
Тобто капітальний ремонт совкошлака не має економічного сенсу.

Справжня елитка просто стоїть нікому не потрібна.

Який ціновий діапазон справжньої еліткі і де та головне за скільки знімають осі всі молоді та борзі(звонільщікі?), що тушками ухилянтів забивають кахфе на Печерську та Подолі та на тачках по сто.кує гасають вночі через Південний міст та по клюбах?
У 1-2К хрущі ці накачані парубки не повернуться на кухні та у сральні, та й їх качкогубаті "сожітєльніці" заклюють за обісцяні МОПи
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:08

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.

Кажуть банки США зараз дають 6% по депозитам.
Саме гірше шо може трапитися в американському банку з грошима, це якщо банк обанкротиться в п'ятницю - Своїх грошей вкладники вимушені будуть чекати аж до понеділка.


чтоб давать 6% это надо вложить под 8-9%
поэтому чепуха
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:15

  Sidus написав:А что поменялось в плане ОВГЗ? Если Украина проиграет, то на вашу недвижимую прелесть точно найдется какой-то орк, который захочет ее себе.
если Украина проиграет 90% что поставят президентом Медведчука и далее будем жить как при чивакуне. В худшем случае, присоединят к рф (маловероятно не такие они богатые платить всем пенсии) и тогда гривна/овгз/депозиты превратятся в тыкву.

Чтобы конфисковать всю недвижимость оркам надо сами сюда переехать в количестве 10-15-20млн. свинособак. Чё-то сомневаюсь что будет так много желающих. Те кто семейные привыкли к своим насиженным местам и родственным связям. Кто без семьи шансов её здесь завести мизерные. Как и работу найти. Переедет небольшой % силовиков максимум. Зачем остальным ваша недвижимость за тысячи км?

Ещё может начаться голод/террор, тогда что будет со всеми нами непредсказуемо и вопросы недвижимости отойдут на 8й план.
vitaliiangel
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2
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:14

  барабашов написав:Який ціновий діапазон справжньої еліткі і де та головне за скільки знімають осі всі молоді та борзі(звонільщікі?), що тушками ухилянтів забивають кахфе на Печерську та Подолі та на тачках по сто.кує гасають вночі через Південний міст та по клюбах?
У 1-2К хрущі ці накачані парубки не повернуться на кухні та у сральні, та й їх качкогубаті "сожітєльніці" заклюють за обісцяні МОПи

В кожного контингента своє уявлення про елитку.
Для описаних вами хлопців та дівчат "шедеври" таряна чи Теріс це маст хев.
Для менеджера компанії Самсунг якій працює по 13 годин на добу, та має потребу виспатися без снодійного, сусідство з кокаїно паті тусовщиками неприпустиме.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:Ещё может начаться голод/террор, тогда что будет со всеми нами непредсказуемо и вопросы недвижимости отойдут на 8й план.


он уже начался
полиция по распоряжению тцк несколько десятков тыщ мужиков занесло в базу АРМОР
так что, свободно жить осталось до ближайшей остановки полиции

дальше тцк-влк-0
Олежан
 
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