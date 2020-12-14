Додано: Вів 23 кві, 2024 10:49

cherchiltank написав: Бетон написав: В республику очередь машин.

В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.

Вам всем денег насыпали тоже, что-ли

Куда очередь занимать? В республику очередь машин.В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.Вам всем денег насыпали тоже, что-лиКуда очередь занимать?

Так - насипали всім жителям Києва по сто тисяч баксів на картку - гуляєм)

Знову пішли мантри про парковки перед епіцентром) Так - насипали всім жителям Києва по сто тисяч баксів на картку - гуляєм)Знову пішли мантри про парковки перед епіцентром)

Ось оцінка нинішньої політико-економічної ситуації на цій території, неупередженим експертом."Такое ощущение, что пиз-ватая зеленая власть начала всеми способами испытывать как сильно они могут продавить украинский народ во время войны. Вначале прое-анная подготовка к войне, потом дурацкая пропаганда, которая вместо мотивации населения на борьбу и максимальной мобилизации рассказывала про два три тыжня и каву в Крыму, в итоге люди расслабились и вместе с верховным закончили войну в своей голове. Просрать внешнюю и внутреннюю политику, когда союзники не дают помощь опасаясь очередных коррупционных скандалов, просрать исторический момент возможности наладить отношения с Польшей. В итоге не получить военной помощи, демотивировать население и как итог просрать «распиаренный» контрнаступ, т.к. без достаточного количества людей и оружия выйти к своим границам невозможно. По итогам контрнаступления уволить генерала, который при ограниченных ресурсах и политическом давлении не только строил армии по натовским стандартам, но и смог достигнуть максимальных результатов в сложившихся условиях.Осознав, что вскоре руснявые ракеты будут прилетать опять по Киеву, а если фронт прорвут, то и артиллерия, наконец-то начали строить укрепления, проводить мобилизацию, просить помощи от союзников, но только опять через жопу, так как в каждую роту нужно пополнение в 30 человек, а ТЦК приводят 2-х не мотивированных, которые при первой возможности хотят откосить. Реально фронт держится на все тех же, которые пришли в течении 2022-2023 годов, надежда только на то, что ребята опять сделают невозможное, когда получат помощь от союзников.А власть продолжает делать все через жопу, давить на людей всеми возможными способами, вместо правильной пропаганды которая бы привела мотивированное пополнение"