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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11771117721177311774
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:23

  vitaliiangel написав:если Украина проиграет 90% что поставят президентом Медведчука и далее будем жить как при чивакуне. В худшем случае, присоединят к рф (маловероятно не такие они богатые платить всем пенсии) и тогда гривна/овгз/депозиты превратятся в тыкву.

Чтобы конфисковать всю недвижимость оркам надо сами сюда переехать в количестве 10-15-20млн. свинособак. Чё-то сомневаюсь что будет так много желающих. Те кто семейные привыкли к своим насиженным местам и родственным связям. Кто без семьи шансов её здесь завести мизерные. Как и работу найти. Переедет небольшой % силовиков максимум. Зачем остальным ваша недвижимость за тысячи км?

Ещё может начаться голод/террор, тогда что будет со всеми нами непредсказуемо и вопросы недвижимости отойдут на 8й план.

Крим, після депортації татар заселили москалями за кілька років.
В Краснодарскому та Ставропольському краї колись жили адигі та черкеси. Їх не депортували, а просто вирізали. Деякі втекли.
З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:39

  UA написав:
  vitaliiangel написав:если Украина проиграет 90% что поставят президентом Медведчука и далее будем жить как при чивакуне. В худшем случае, присоединят к рф (маловероятно не такие они богатые платить всем пенсии) и тогда гривна/овгз/депозиты превратятся в тыкву.

Чтобы конфисковать всю недвижимость оркам надо сами сюда переехать в количестве 10-15-20млн. свинособак. Чё-то сомневаюсь что будет так много желающих. Те кто семейные привыкли к своим насиженным местам и родственным связям. Кто без семьи шансов её здесь завести мизерные. Как и работу найти. Переедет небольшой % силовиков максимум. Зачем остальным ваша недвижимость за тысячи км?

Ещё может начаться голод/террор, тогда что будет со всеми нами непредсказуемо и вопросы недвижимости отойдут на 8й план.

Крим, після депортації татар заселили москалями за кілька років.
В Краснодарскому та Ставропольському краї колись жили адигі та черкеси. Їх не депортували, а просто вирізали. Деякі втекли.
З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.

Вітальєн - реально тупа особа, з куцим життєвим досвідом і з низьким рівнем інтелекту, з нездатністю робити глобальні висновки.
Тому її відкровення - це тріск хворосту у вогнищі чи шум листя на вітру.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:41

  UA написав:З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.
я бы тоже на рф не жил.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:43

  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?

Так - насипали всім жителям Києва по сто тисяч баксів на картку - гуляєм)
Знову пішли мантри про парковки перед епіцентром)
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:44

  Hotab написав:
  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?

Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису

Війна, весна і істерічність - то лі єщьо будєт)
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:44

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?

Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису

работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать

Всі поїхали на закупи щоб потім не виходити з квартири щоб не спіймало тцк)
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:49

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?

Так - насипали всім жителям Києва по сто тисяч баксів на картку - гуляєм)
Знову пішли мантри про парковки перед епіцентром)

Ось оцінка нинішньої політико-економічної ситуації на цій території, неупередженим експертом.
"Такое ощущение, что пиз-ватая зеленая власть начала всеми способами испытывать как сильно они могут продавить украинский народ во время войны. Вначале прое-анная подготовка к войне, потом дурацкая пропаганда, которая вместо мотивации населения на борьбу и максимальной мобилизации рассказывала про два три тыжня и каву в Крыму, в итоге люди расслабились и вместе с верховным закончили войну в своей голове. Просрать внешнюю и внутреннюю политику, когда союзники не дают помощь опасаясь очередных коррупционных скандалов, просрать исторический момент возможности наладить отношения с Польшей. В итоге не получить военной помощи, демотивировать население и как итог просрать «распиаренный» контрнаступ, т.к. без достаточного количества людей и оружия выйти к своим границам невозможно. По итогам контрнаступления уволить генерала, который при ограниченных ресурсах и политическом давлении не только строил армии по натовским стандартам, но и смог достигнуть максимальных результатов в сложившихся условиях.
Осознав, что вскоре руснявые ракеты будут прилетать опять по Киеву, а если фронт прорвут, то и артиллерия, наконец-то начали строить укрепления, проводить мобилизацию, просить помощи от союзников, но только опять через жопу, так как в каждую роту нужно пополнение в 30 человек, а ТЦК приводят 2-х не мотивированных, которые при первой возможности хотят откосить. Реально фронт держится на все тех же, которые пришли в течении 2022-2023 годов, надежда только на то, что ребята опять сделают невозможное, когда получат помощь от союзников.
А власть продолжает делать все через жопу, давить на людей всеми возможными способами, вместо правильной пропаганды которая бы привела мотивированное пополнение"
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