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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 кві, 2024 10:41
UA написав:
З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.
я бы тоже на рф не жил.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 23 кві, 2024 10:44
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?
Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису
работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать
Всі поїхали на закупи щоб потім не виходити з квартири щоб не спіймало тцк)
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cherchiltank
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Додано: Вів 23 кві, 2024 11:48
В енергосистемі дефіцит: "Укренерго" другий день залучає аварійну допомогу майже цілодобово
Що буде літом зимою можна спрогнозувати
Тож закупаймо ДБЖ, акумулятори і генератори у кого будинок
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Додано: Вів 23 кві, 2024 11:54
vitaliiangel написав:
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
А пример таких городов ?
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vladimir07
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:09
cherchiltank написав:
В енергосистемі дефіцит: "Укренерго" другий день залучає аварійну допомогу майже цілодобово
Що буде літом зимою можна спрогнозувати
Тож закупаймо ДБЖ, акумулятори і генератори у кого будинок
Саме так, генератор вже э, цього року розглядаю СЕС + гібрідний інвертор + батареї, так воно не дуже окупається (10 років), але хочь світло якесь буде.
Проте буде ріст тарифів, тому окупність можливо буде меньше
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Sidus
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:12
vladimir07 написав:
vitaliiangel написав:
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
А пример таких городов ?
Тут нужно понимать сиюминутный рост спроса и фундаментальный...сиюминутный есть, это временный отскок, а вот долгосрочный тренд только вниз, так как демография, экономика и тд все это улетело в бездну
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Sidus
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:14
Sidus написав:
Саме так, генератор вже э, цього року розглядаю СЕС + гібрідний інвертор + батареї, так воно не дуже окупається (10 років), але хочь світло якесь буде.
Проте буде ріст тарифів, тому окупність можливо буде меньше
саме головне не ел.ен. а ГАЗ
якщо будуть проблеми з постачанням газу на ТЕЦи (для опалення) ну і в села ; то електрикою не сильно погріешся.
А після ударів по Стрию, що там з інфраструктурою газосховищ - питання велике
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Xenon
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:15
Sidus написав: vladimir07 написав:
vitaliiangel написав:
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
А пример таких городов ?
Тут нужно понимать сиюминутный рост спроса и фундаментальный...сиюминутный есть, это временный отскок, а вот долгосрочный тренд только вниз, так как демография, экономика и тд все это улетело в бездну
Глобальне мислення не характерне для домашніх песиків і хом'ячків.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:20
Є квартири укомплектовані ДБЖ на освітлення 20 годин без підзарядки + газ + 2-4 поверхи + ДБЖ на роутер.
Підвищеного попиту на ці квартири не спостерігаю. Потенційні орендодавці навіть перерахувати їм всі ці плюшки не дають, перебивають.
Всі хочуть сучасний інстаграмний ремонт + ближче до метро і чомусь щоб подешевше.
Ну і з котами - собаками звичайно.
Кажуть молоде покоління тварин замість дітей заводить.
Це модно та інстаграмно.
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UA
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:21
UA написав:
Є квартири укомплектовані ДБЖ на освітлення 20 годин без підзарядки + газ + 2-4 поверхи + ДБЖ на роутер.
Підвищеного попиту на ці квартири не спостерігаю. Потенційні орендодавці навіть перерахувати їм всі ці плюшки не дають, перебивають.
Всі хочуть сучасний інстаграмний ремонт + ближче до метро і чомусь щоб подешевше.
Ну і з котами - собаками звичайно.
Кажуть молоде покоління тварин замість дітей заводить.
Це модно та інстаграмно.
Дегенерація системи освіти досягла вершини.
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Frant
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