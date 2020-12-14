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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11772117731177411775>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:41

  UA написав:З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.
я бы тоже на рф не жил.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:44

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?

Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису

работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать

Всі поїхали на закупи щоб потім не виходити з квартири щоб не спіймало тцк)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В енергосистемі дефіцит: "Укренерго" другий день залучає аварійну допомогу майже цілодобово

Що буде літом зимою можна спрогнозувати
Тож закупаймо ДБЖ, акумулятори і генератори у кого будинок
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:54

  vitaliiangel написав:Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.


А пример таких городов ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:09

  cherchiltank написав:В енергосистемі дефіцит: "Укренерго" другий день залучає аварійну допомогу майже цілодобово

Що буде літом зимою можна спрогнозувати
Тож закупаймо ДБЖ, акумулятори і генератори у кого будинок


Саме так, генератор вже э, цього року розглядаю СЕС + гібрідний інвертор + батареї, так воно не дуже окупається (10 років), але хочь світло якесь буде.

Проте буде ріст тарифів, тому окупність можливо буде меньше
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:12

  vladimir07 написав:
  vitaliiangel написав:Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.


А пример таких городов ?


Тут нужно понимать сиюминутный рост спроса и фундаментальный...сиюминутный есть, это временный отскок, а вот долгосрочный тренд только вниз, так как демография, экономика и тд все это улетело в бездну
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:14

  Sidus написав:
Саме так, генератор вже э, цього року розглядаю СЕС + гібрідний інвертор + батареї, так воно не дуже окупається (10 років), але хочь світло якесь буде.

Проте буде ріст тарифів, тому окупність можливо буде меньше

саме головне не ел.ен. а ГАЗ

якщо будуть проблеми з постачанням газу на ТЕЦи (для опалення) ну і в села ; то електрикою не сильно погріешся.

А після ударів по Стрию, що там з інфраструктурою газосховищ - питання велике
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:15

  Sidus написав:
  vladimir07 написав:
  vitaliiangel написав:Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.


А пример таких городов ?


Тут нужно понимать сиюминутный рост спроса и фундаментальный...сиюминутный есть, это временный отскок, а вот долгосрочный тренд только вниз, так как демография, экономика и тд все это улетело в бездну

Глобальне мислення не характерне для домашніх песиків і хом'ячків.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:20

Є квартири укомплектовані ДБЖ на освітлення 20 годин без підзарядки + газ + 2-4 поверхи + ДБЖ на роутер.
Підвищеного попиту на ці квартири не спостерігаю. Потенційні орендодавці навіть перерахувати їм всі ці плюшки не дають, перебивають.
Всі хочуть сучасний інстаграмний ремонт + ближче до метро і чомусь щоб подешевше.
Ну і з котами - собаками звичайно.
Кажуть молоде покоління тварин замість дітей заводить.
Це модно та інстаграмно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:27

  Xenon написав:
  Sidus написав:
Саме так, генератор вже э, цього року розглядаю СЕС + гібрідний інвертор + батареї, так воно не дуже окупається (10 років), але хочь світло якесь буде.

Проте буде ріст тарифів, тому окупність можливо буде меньше

саме головне не ел.ен. а ГАЗ

якщо будуть проблеми з постачанням газу на ТЕЦи (для опалення) ну і в села ; то електрикою не сильно погріешся.

А після ударів по Стрию, що там з інфраструктурою газосховищ - питання велике

Погрітись це тільки дровами/пелетами...інших незалежних варіантів нема
Sidus
 
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