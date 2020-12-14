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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:29
vitaliiangel написав: UA написав:
З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.
я бы тоже на рф не жил.
Щоб завтра не опинитися в рф, сьогодні треба йти до ТЦК
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Додано: Вів 23 кві, 2024 13:09
барабашов написав:
У вас много друзей из Жданова, которые сидят на кульках с "синими" и готовы что то купить не из хлама 61года постройки в 100м от входа в метро, а типа 3К по двухе за метр?
Нет, таких нет. Есть те, кто готовы вернуться обратно, абы не платить высокие цены на аренду и жить в своём жилье. (у кого уцелело, конечно).
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