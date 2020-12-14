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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11772117731177411775
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:29

  vitaliiangel написав:
  UA написав:З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.
я бы тоже на рф не жил.

Щоб завтра не опинитися в рф, сьогодні треба йти до ТЦК
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:У вас много друзей из Жданова, которые сидят на кульках с "синими" и готовы что то купить не из хлама 61года постройки в 100м от входа в метро, а типа 3К по двухе за метр?


Нет, таких нет. Есть те, кто готовы вернуться обратно, абы не платить высокие цены на аренду и жить в своём жилье. (у кого уцелело, конечно).
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:51

  Xenon написав:
  Sidus написав:
Саме так, генератор вже э, цього року розглядаю СЕС + гібрідний інвертор + батареї, так воно не дуже окупається (10 років), але хочь світло якесь буде.

Проте буде ріст тарифів, тому окупність можливо буде меньше

саме головне не ел.ен. а ГАЗ

якщо будуть проблеми з постачанням газу на ТЕЦи (для опалення) ну і в села ; то електрикою не сильно погріешся.

А після ударів по Стрию, що там з інфраструктурою газосховищ - питання велике

Нафтогаз оптимістично дивиться у майбутнє
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).
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