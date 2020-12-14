Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав: Саме так, генератор вже э, цього року розглядаю СЕС + гібрідний інвертор + батареї, так воно не дуже окупається (10 років), але хочь світло якесь буде.
Проте буде ріст тарифів, тому окупність можливо буде меньше
саме головне не ел.ен. а ГАЗ
якщо будуть проблеми з постачанням газу на ТЕЦи (для опалення) ну і в села ; то електрикою не сильно погріешся.
А після ударів по Стрию, що там з інфраструктурою газосховищ - питання велике
Нафтогаз оптимістично дивиться у майбутнє Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).