RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11773117741177511776>
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:29

  vitaliiangel написав:
  UA написав:З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.
я бы тоже на рф не жил.

Щоб завтра не опинитися в рф, сьогодні треба йти до ТЦК
UA
 
Повідомлень: 8144
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1821 раз.
Подякували: 2224 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:У вас много друзей из Жданова, которые сидят на кульках с "синими" и готовы что то купить не из хлама 61года постройки в 100м от входа в метро, а типа 3К по двухе за метр?


Нет, таких нет. Есть те, кто готовы вернуться обратно, абы не платить высокие цены на аренду и жить в своём жилье. (у кого уцелело, конечно).
Andrey2512
 
Повідомлень: 974
З нами з: 04.04.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:51

  Xenon написав:
  Sidus написав:
Саме так, генератор вже э, цього року розглядаю СЕС + гібрідний інвертор + батареї, так воно не дуже окупається (10 років), але хочь світло якесь буде.

Проте буде ріст тарифів, тому окупність можливо буде меньше

саме головне не ел.ен. а ГАЗ

якщо будуть проблеми з постачанням газу на ТЕЦи (для опалення) ну і в села ; то електрикою не сильно погріешся.

А після ударів по Стрию, що там з інфраструктурою газосховищ - питання велике

Нафтогаз оптимістично дивиться у майбутнє
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).
whois2010
 
Повідомлень: 427
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:34

  whois2010 написав:
  Xenon написав:
  Sidus написав:
Саме так, генератор вже э, цього року розглядаю СЕС + гібрідний інвертор + батареї, так воно не дуже окупається (10 років), але хочь світло якесь буде.

Проте буде ріст тарифів, тому окупність можливо буде меньше

саме головне не ел.ен. а ГАЗ

якщо будуть проблеми з постачанням газу на ТЕЦи (для опалення) ну і в села ; то електрикою не сильно погріешся.

А після ударів по Стрию, що там з інфраструктурою газосховищ - питання велике

Нафтогаз оптимістично дивиться у майбутнє
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).


Зараз будинок має бути тільки з газом. При блекауті це дає гарантію принаймні не замерзти і приготувати їжу.


А що якщо ми не розуміємо щось про нахалбудівські підвали поблизу ШРТ??

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 12017
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:41

  Hotab написав:Зараз будинок має бути тільки з газом. При блекауті це дає гарантію принаймні не замерзти і приготувати їжу.

Якщо мова саме про будинок, то бажано і газ, і кіловат 20 електрики, і сонячні панелі, і сонячні колектори, і скважина з генератором)
При потужних блекаутах можуть і газові магістральні компресори зупинитися. В минулому році у нас зупинявся водогін, бо з'ясувалося, що насоси не мали резервного живлення.
whois2010
 
Повідомлень: 427
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:48

whois2010
Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити.
Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий. А якщо трапиться, то ви будете в числі тих всього 5%, які здатні так жити, бо підготувались. . А решта 95 кудись виїдуть чи помруть. Вам воно треба, коли 95% кудись ділось? Що будете робити ви в цьому випадку?)) Хто буде вас стригти, возити їжу, бензин, лікувати?))
Куди будуть ходити і чим займатись діти.

Тобто найвірогідніше, це подача з великими перервами. Тоді в питанні е/е достатньо батареї на 20+кВтгод, і щодня хоча б 4-6 годин щоб енергія від пром.мережі була. Це все ж дешевше, ніж ото все що ви згадали.
Hotab
 
Повідомлень: 12017
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:16

  Hotab написав:whois2010
Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити.
Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий. А якщо трапиться, то ви будете в числі тих всього 5%, які здатні так жити, бо підготувались. . А решта 95 кудись виїдуть чи помруть. Вам воно треба, коли 95% кудись ділось? Що будете робити ви в цьому випадку?)) Хто буде вас стригти, возити їжу, бензин, лікувати?))
Куди будуть ходити і чим займатись діти.

Тобто найвірогідніше, це подача з великими перервами. Тоді в питанні е/е достатньо батареї на 20+кВтгод, і щодня хоча б 4-6 годин щоб енергія від пром.мережі була. Це все ж дешевше, ніж ото все що ви згадали.

Так може дешевле в занзибаре перекантоваться? Приедете уже когда смута кончится
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:25

Бетон
Именно в Занзибаре думаю не дешевле. Это курорт. В котором и работы кроме как задницы туристам ублажать - нет.
Если вы имеете ввиду «на работе в миссиях ООН », то работа по 3-4 месяца, а проблема в стране может быть и год. Ну и я не отшельник, как некоторые персонажи аутисты тут. То есть, опция «пересиживать между работой где-то в Европе» есть, но я не вижу в этом смысла пока.
Hotab
 
Повідомлень: 12017
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:44

  Hotab написав:whois2010
Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити.
Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий.

Не бюджетно, але це капіталовкладення на багато років наперед. Сонячні панелі, якщо не помиляюся, зараз біля 800у.є. кіловат. Це розчиниться у загальній вартості ділянки+будівництва. Якщо не продаж зеленого тарифу, для себе можна зробити кіловат 4-6 і батареї LiFePO4, мають відпрацювати 7000-8000 циклів заряду. Можна забезпечити пів року автономної роботи будинку. Тарифи все одно піднімуть. Сонячні колектори для гарячої води в Херсонській, Миколаївській областях вже давно монтують. Вартість їх геть не висока. Свердловина - опціонально, але чому ні, якщо буде бажання поливати травичку
whois2010
 
Повідомлень: 427
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:55

  whois2010 написав:
  Hotab написав:whois2010
Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити.
Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий.

Не бюджетно, але це капіталовкладення на багато років наперед. Сонячні панелі, якщо не помиляюся, зараз біля 800у.є. кіловат. Це розчиниться у загальній вартості ділянки+будівництва. Якщо не продаж зеленого тарифу, для себе можна зробити кіловат 4-6 і батареї LiFePO4, мають відпрацювати 7000-8000 циклів заряду. Можна забезпечити пів року автономної роботи будинку. Тарифи все одно піднімуть. Сонячні колектори для гарячої води в Херсонській, Миколаївській областях вже давно монтують. Вартість їх геть не висока. Свердловина - опціонально, але чому ні, якщо буде бажання поливати травичку

Не побачив в переліку каміна/камінопечі і запасу дров.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 721
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11773117741177511776>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, BIGor, Bolt, Gastarbaiter і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2475, 2476, 2477
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24760 16545833
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 20:12
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5433323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 43434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5329)
23.04.2024 16:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.