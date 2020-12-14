Додано: Вів 23 кві, 2024 15:48

whois2010

Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити.

Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий. А якщо трапиться, то ви будете в числі тих всього 5%, які здатні так жити, бо підготувались. . А решта 95 кудись виїдуть чи помруть. Вам воно треба, коли 95% кудись ділось? Що будете робити ви в цьому випадку?)) Хто буде вас стригти, возити їжу, бензин, лікувати?))

Куди будуть ходити і чим займатись діти.



Тобто найвірогідніше, це подача з великими перервами. Тоді в питанні е/е достатньо батареї на 20+кВтгод, і щодня хоча б 4-6 годин щоб енергія від пром.мережі була. Це все ж дешевше, ніж ото все що ви згадали.