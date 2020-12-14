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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11773117741177511776
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:57

  Бетон написав:
  Hotab написав:whois2010
Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити.
Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий. А якщо трапиться, то ви будете в числі тих всього 5%, які здатні так жити, бо підготувались. . А решта 95 кудись виїдуть чи помруть. Вам воно треба, коли 95% кудись ділось? Що будете робити ви в цьому випадку?)) Хто буде вас стригти, возити їжу, бензин, лікувати?))
Куди будуть ходити і чим займатись діти.

Тобто найвірогідніше, це подача з великими перервами. Тоді в питанні е/е достатньо батареї на 20+кВтгод, і щодня хоча б 4-6 годин щоб енергія від пром.мережі була. Це все ж дешевше, ніж ото все що ви згадали.

Так може дешевле в занзибаре перекантоваться? Приедете уже когда смута кончится

Уже софорумчане по,, Строим дому " перекантовываются:
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2005 ... nt-5356109
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:57

  gonchik74 написав:
  whois2010 написав:
  Hotab написав:whois2010
Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити.
Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий.

Не бюджетно, але це капіталовкладення на багато років наперед. Сонячні панелі, якщо не помиляюся, зараз біля 800у.є. кіловат. Це розчиниться у загальній вартості ділянки+будівництва. Якщо не продаж зеленого тарифу, для себе можна зробити кіловат 4-6 і батареї LiFePO4, мають відпрацювати 7000-8000 циклів заряду. Можна забезпечити пів року автономної роботи будинку. Тарифи все одно піднімуть. Сонячні колектори для гарячої води в Херсонській, Миколаївській областях вже давно монтують. Вартість їх геть не висока. Свердловина - опціонально, але чому ні, якщо буде бажання поливати травичку

Не побачив в переліку каміна/камінопечі і запасу дров.

Універсальний мангал-піч і бар-холодильник з напоями поруч. Цього достатньо
whois2010
 
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