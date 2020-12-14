RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11773117741177511776
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:57

  Бетон написав:
  Hotab написав:whois2010
Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити.
Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий. А якщо трапиться, то ви будете в числі тих всього 5%, які здатні так жити, бо підготувались. . А решта 95 кудись виїдуть чи помруть. Вам воно треба, коли 95% кудись ділось? Що будете робити ви в цьому випадку?)) Хто буде вас стригти, возити їжу, бензин, лікувати?))
Куди будуть ходити і чим займатись діти.

Тобто найвірогідніше, це подача з великими перервами. Тоді в питанні е/е достатньо батареї на 20+кВтгод, і щодня хоча б 4-6 годин щоб енергія від пром.мережі була. Це все ж дешевше, ніж ото все що ви згадали.

Так може дешевле в занзибаре перекантоваться? Приедете уже когда смута кончится

Уже софорумчане по,, Строим дому " перекантовываются:
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2005 ... nt-5356109
Bolt
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 16:57

  gonchik74 написав:
  whois2010 написав:
  Hotab написав:whois2010
Я думав про це. Але це меганебюджетно. Тобто при доволі високих вкладеннях можна зробити так, що будеш майже автономним. Але чому я думаю, що нема сенсу це робити.
Сценарій , при якому нема світла і газу зовсім неможливий.

Не бюджетно, але це капіталовкладення на багато років наперед. Сонячні панелі, якщо не помиляюся, зараз біля 800у.є. кіловат. Це розчиниться у загальній вартості ділянки+будівництва. Якщо не продаж зеленого тарифу, для себе можна зробити кіловат 4-6 і батареї LiFePO4, мають відпрацювати 7000-8000 циклів заряду. Можна забезпечити пів року автономної роботи будинку. Тарифи все одно піднімуть. Сонячні колектори для гарячої води в Херсонській, Миколаївській областях вже давно монтують. Вартість їх геть не висока. Свердловина - опціонально, але чому ні, якщо буде бажання поливати травичку

Не побачив в переліку каміна/камінопечі і запасу дров.

Універсальний мангал-піч і бар-холодильник з напоями поруч. Цього достатньо
whois2010
 
Повідомлень: 427
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:39

  whois2010 написав:
  Hotab написав:Зараз будинок має бути тільки з газом. При блекауті це дає гарантію принаймні не замерзти і приготувати їжу.

Якщо мова саме про будинок, то бажано і газ, і кіловат 20 електрики, і сонячні панелі, і сонячні колектори, і скважина з генератором)
При потужних блекаутах можуть і газові магістральні компресори зупинитися. В минулому році у нас зупинявся водогін, бо з'ясувалося, що насоси не мали резервного живлення.

При тривалому блекауті зимою врятує тільки грубка і дрова)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:51

  cherchiltank написав:
  whois2010 написав:
  Hotab написав:Зараз будинок має бути тільки з газом. При блекауті це дає гарантію принаймні не замерзти і приготувати їжу.

Якщо мова саме про будинок, то бажано і газ, і кіловат 20 електрики, і сонячні панелі, і сонячні колектори, і скважина з генератором)
При потужних блекаутах можуть і газові магістральні компресори зупинитися. В минулому році у нас зупинявся водогін, бо з'ясувалося, що насоси не мали резервного живлення.

При тривалому блекауті зимою врятує тільки грубка і дрова)

Так ні сес ні акуми не продаси ))) Зараз розкажуть про важку долю кочегара у власному будинку.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 722
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11773117741177511776
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2475, 2476, 2477
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24760 16545925
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 20:12
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5433358
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 43434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.