Додано: Вів 23 кві, 2024 20:53

Новини про київські справи і зелених слуг:

"Потасовка в Раде. Слуга Безгин, пригласивший громаду Киева на заседание комисси, выталкивал ее представителей из-за неудобных вопросов.



«То, что вы видите на видео – это временная специальная комиссия ВР против Киева. На первом же заседании глава комиссии «слуга» Безгин сообщил, что на комиссию приглашаются представители громады Киева. На этом видео отчетливо видно, как у «слуг» слова расходятся с делом. Представителей громады и меня как руководителя профильной комиссии Киевсовета на заседание комиссии не допустили», - сообщил депутат Киевсовета, сопредседатель фракции «УДАР Виталия Кличко» Дмитрий Белоцерковец.



По его словам, «слуги» боятся громады: прячутся за закрытыми дверьми. Заседание ВСК фактически превратилось в заседание фракции «слуга народа». У них только одна цель – политическое и информационное манипулирование, поэтому не хотят допускать на заседание другие точки зрения, представителей других политических сил. О законе здесь речь не идет, ведь глава комиссии Виталий Безгин сам ходит под уголовной статьей.



Представители громады Киева требуют:



1. Заменить назначенного офисом президента главу ВСК «слугу» Безгина, который ходит под статьей 110 УК, на другого, незаангажированного представителя ВСК.



2. Безотлагательно рассмотреть предлагаемые громадой Киева законодательные инициативы с последующим их вынесением на рассмотрение профильного комитета и заседания ВР.



Как известно, слуга Виталий Безгин обвиняется ГБР в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за совместного бизнеса с депутатом-единоросской."