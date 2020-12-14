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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 кві, 2024 10:44
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?
Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису
работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать
Всі поїхали на закупи щоб потім не виходити з квартири щоб не спіймало тцк)
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Додано: Вів 23 кві, 2024 11:54
vitaliiangel написав:
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
А пример таких городов ?
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:12
vladimir07 написав:
vitaliiangel написав:
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
А пример таких городов ?
Тут нужно понимать сиюминутный рост спроса и фундаментальный...сиюминутный есть, это временный отскок, а вот долгосрочный тренд только вниз, так как демография, экономика и тд все это улетело в бездну
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:15
Sidus написав: vladimir07 написав:
vitaliiangel написав:
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
А пример таких городов ?
Тут нужно понимать сиюминутный рост спроса и фундаментальный...сиюминутный есть, это временный отскок, а вот долгосрочный тренд только вниз, так как демография, экономика и тд все это улетело в бездну
Глобальне мислення не характерне для домашніх песиків і хом'ячків.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:29
vitaliiangel написав: UA написав:
З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.
я бы тоже на рф не жил.
Щоб завтра не опинитися в рф, сьогодні треба йти до ТЦК
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Додано: Вів 23 кві, 2024 13:09
барабашов написав:
У вас много друзей из Жданова, которые сидят на кульках с "синими" и готовы что то купить не из хлама 61года постройки в 100м от входа в метро, а типа 3К по двухе за метр?
Нет, таких нет. Есть те, кто готовы вернуться обратно, абы не платить высокие цены на аренду и жить в своём жилье. (у кого уцелело, конечно).
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Додано: Вів 23 кві, 2024 19:14
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Додано: Вів 23 кві, 2024 20:53
Новини про київські справи і зелених слуг:
"Потасовка в Раде. Слуга Безгин, пригласивший громаду Киева на заседание комисси, выталкивал ее представителей из-за неудобных вопросов.
«То, что вы видите на видео – это временная специальная комиссия ВР против Киева. На первом же заседании глава комиссии «слуга» Безгин сообщил, что на комиссию приглашаются представители громады Киева. На этом видео отчетливо видно, как у «слуг» слова расходятся с делом. Представителей громады и меня как руководителя профильной комиссии Киевсовета на заседание комиссии не допустили», - сообщил депутат Киевсовета, сопредседатель фракции «УДАР Виталия Кличко» Дмитрий Белоцерковец.
По его словам, «слуги» боятся громады: прячутся за закрытыми дверьми. Заседание ВСК фактически превратилось в заседание фракции «слуга народа». У них только одна цель – политическое и информационное манипулирование, поэтому не хотят допускать на заседание другие точки зрения, представителей других политических сил. О законе здесь речь не идет, ведь глава комиссии Виталий Безгин сам ходит под уголовной статьей.
Представители громады Киева требуют:
1. Заменить назначенного офисом президента главу ВСК «слугу» Безгина, который ходит под статьей 110 УК, на другого, незаангажированного представителя ВСК.
2. Безотлагательно рассмотреть предлагаемые громадой Киева законодательные инициативы с последующим их вынесением на рассмотрение профильного комитета и заседания ВР.
Как известно, слуга Виталий Безгин обвиняется ГБР в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за совместного бизнеса с депутатом-единоросской."
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