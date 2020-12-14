vitaliiangel написав:

так долго не будет. у "добрых" арендаторов ремонт с техникой подизносятся, начнут обновляться и окуеют от цен. А жить на мусорке арендатор не сильно и готов, квартиры с ремонтами будут улетать как пирожки. Особенно 1е этажи и дома с газом.У меня есть кейс но не с Киева, городок где навалом квартир в состоянии 90х-2000х (от 5 тыс ) люди закинули фото квартиры с ремонтом в вайбер группу переселенцев. Сдали за 12 с 1го же просмотра и потом их еще несколько дней долбили желающие посмотреть.На бумаге получается сдавать хрущ без ремонта выгоднее, по факту вас сначала задолбают "вот тут отвалилось, вот там что-то не работает", но даже если всё устраните, всё равно съедут. Эконом сегмент вечно всем недоволен. И так по кругу. Текущие ремонты сожрут всю мнимую выгоду. Тот же ремонт "в кредит" но с более низкой ставкой аренды.