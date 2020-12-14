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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 кві, 2024 10:44
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?
Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису
работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать
Всі поїхали на закупи щоб потім не виходити з квартири щоб не спіймало тцк)
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Додано: Вів 23 кві, 2024 11:54
vitaliiangel написав:
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
А пример таких городов ?
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vladimir07
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:12
vladimir07 написав:
vitaliiangel написав:
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
А пример таких городов ?
Тут нужно понимать сиюминутный рост спроса и фундаментальный...сиюминутный есть, это временный отскок, а вот долгосрочный тренд только вниз, так как демография, экономика и тд все это улетело в бездну
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Sidus
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:15
Sidus написав: vladimir07 написав:
vitaliiangel написав:
Есть города (в т.ч. обл.центры) где долларовая цена уже достигла 2008 года и даже его превысила. За счёт беженцев/переселенцев конечно, плюс выплаты военным. В этих городах живых денег не видели с 2008 г. РН чутко реагирует на деньги в кармане покупателя. Конечно речь об эконом сегменте. В т.ч. малоэтажных хрущах с газом в которых легче коротать блэкауты.
А пример таких городов ?
Тут нужно понимать сиюминутный рост спроса и фундаментальный...сиюминутный есть, это временный отскок, а вот долгосрочный тренд только вниз, так как демография, экономика и тд все это улетело в бездну
Глобальне мислення не характерне для домашніх песиків і хом'ячків.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:29
vitaliiangel написав: UA написав:
З 5,3 млн черкесів в світі, на сьогодні в рф живуть 0,7 млн.
я бы тоже на рф не жил.
Щоб завтра не опинитися в рф, сьогодні треба йти до ТЦК
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Додано: Вів 23 кві, 2024 13:09
барабашов написав:
У вас много друзей из Жданова, которые сидят на кульках с "синими" и готовы что то купить не из хлама 61года постройки в 100м от входа в метро, а типа 3К по двухе за метр?
Нет, таких нет. Есть те, кто готовы вернуться обратно, абы не платить высокие цены на аренду и жить в своём жилье. (у кого уцелело, конечно).
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Додано: Вів 23 кві, 2024 19:14
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Ірина_
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Додано: Сер 24 кві, 2024 02:12
UA написав: vitaliiangel написав:
так долго не будет. у "добрых" арендаторов ремонт с техникой подизносятся, начнут обновляться и окуеют от цен. А жить на мусорке арендатор не сильно и готов, квартиры с ремонтами будут улетать как пирожки. Особенно 1е этажи и дома с газом.
У меня есть кейс но не с Киева, городок где навалом квартир в состоянии 90х-2000х (от 5 тыс ) люди закинули фото квартиры с ремонтом в вайбер группу переселенцев. Сдали за 12 с 1го же просмотра и потом их еще несколько дней долбили желающие посмотреть.
На бумаге получается сдавать хрущ без ремонта выгоднее, по факту вас сначала задолбают "вот тут отвалилось, вот там что-то не работает", но даже если всё устраните, всё равно съедут. Эконом сегмент вечно всем недоволен. И так по кругу. Текущие ремонты сожрут всю мнимую выгоду. Тот же ремонт "в кредит" но с более низкой ставкой аренды.
Просто наведу пару історій від рилів.
1. 2к на Соломі, отримана у спадщину в середньому косметичному стані.
Здавали покімнатно за ринковою ціною без демпинга)
В середньому 2 рази на тиждень виклики від орендарів через якусь поломку.
Задовбались
Квартиру продали, та купили авто з салону та якусь там дачу в іпенях.
2. Купили 1к 34 метри в радянському стані за 46 000 (зі всіма витратами) + повний кап. ремонт, техніка, меблі 20 000. Всього 66 000 та 8 місяців часу на ремонт.
Сдали в оренду за 350 доларів.
Експозиція 2 тижні.
Трошки перебирали орендарями на першій здачі.
Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Тобто, можливо років через 25 зможуть заробити орендою на другу таку квартиру.
Знакомый сдает наследственную 1к на Борщаге в советском состоянии с 90-х годов.
За это время вложения - поставил стиралку, поменял окна. Это еще в 00-х и за деньги.
В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).
Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.
Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает. И-то не всегда. Бывало, что новые арендаторы забирали ключи при выезде старых. Он даже не приезжал.
Не знаю как сейчас все проходит, но недавно опять пересдал.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 02:20
Бетон написав:
Все волнуются про попадание ракеты и повреждение Бетона. А бумажки не повредятся? Они вроде менее устойчивы к попаданиям.
Но если рассуждать цинично, а деньги его просто олицетворяют, то к огромному сожалению, Украина не способна обеспечить безопасность активов. Деньги выбирают для этого более приспособленные к жизни страны НАТО
Я не в курсе или можно это делать из Украины, скорее всего нет, но в США под гарантии местного ФГВФЛ депозиты в банках сейчас в районе 5% годовых. Можно в местных овнобанках (опять-же под гарантии) под 5,75 даже найти.
Фиделити на брокерском счету, даже если ничего не покупаешь/продаешь дает около 5% годовых (не под гарантией FDIC), на сейвинг счету (то есть можно снимать и класть в любой момент, под гарантией FDIC) например, в банке Capital One 4,35%.
Как минимум официальную инфляцию доллара это перекрывает.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 02:24
UA написав: vitaliiangel написав: UA написав:
Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.
Кажуть банки США зараз дають 6% по депозитам.
Саме гірше шо може трапитися в американському банку з грошима, це якщо банк обанкротиться в п'ятницю - Своїх грошей вкладники вимушені будуть чекати аж до понеділка.
Чуть меньше. До 6% немного не дотягивают.
Это депо в маленьких банках под FDIC.
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