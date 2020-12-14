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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11772117731177411775
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 02:33

  Олежан написав:
  UA написав:
  vitaliiangel написав:Есть другие варианты куда пристроить деньги под 7-8% годовых без риска что их заморозят/заблокируют или что они превратятся в бумажку? До войны относительно безопасными инструментами были овгз и депозиты. Сейчас дольше чем на 3 месяца оформлять депозит = безумие. Даже за 3 месяца много чего может случиться.

Кажуть банки США зараз дають 6% по депозитам.
Саме гірше шо може трапитися в американському банку з грошима, це якщо банк обанкротиться в п'ятницю - Своїх грошей вкладники вимушені будуть чекати аж до понеділка.


чтоб давать 6% это надо вложить под 8-9%
поэтому чепуха


У меня по одной кредитке 25% годовых, по второй 20% годовых, если вдруг не погашу в грейс период.

Ипотека сейчас под 7% годовых, но там очень хитрая схема - во первых с аннуитетом, во вторых, банк держит мортгидж ноту только первых пять лет, когда идет максимальный кэшфлоу с мортгиджа, а потом продает компаниям типа БлекРок.
Так что, фактически, снимает сливки.
Кроме того, там что-то около нескольких%% просто за оформление мортгиджа (а их еще и перефинансируют, бывает и берут под одну недвигу и второй и третий мортгидж и каждый раз берут ориджинейтинг фи).
Так что не переживайте, американские банки не пропадут.
rjkz
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