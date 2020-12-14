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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 07:06
rjkz написав: UA написав: vitaliiangel написав:
так долго не будет. у "добрых" арендаторов ремонт с техникой подизносятся, начнут обновляться и окуеют от цен. А жить на мусорке арендатор не сильно и готов, квартиры с ремонтами будут улетать как пирожки. Особенно 1е этажи и дома с газом.
У меня есть кейс но не с Киева, городок где навалом квартир в состоянии 90х-2000х (от 5 тыс ) люди закинули фото квартиры с ремонтом в вайбер группу переселенцев. Сдали за 12 с 1го же просмотра и потом их еще несколько дней долбили желающие посмотреть.
На бумаге получается сдавать хрущ без ремонта выгоднее, по факту вас сначала задолбают "вот тут отвалилось, вот там что-то не работает", но даже если всё устраните, всё равно съедут. Эконом сегмент вечно всем недоволен. И так по кругу. Текущие ремонты сожрут всю мнимую выгоду. Тот же ремонт "в кредит" но с более низкой ставкой аренды.
Просто наведу пару історій від рилів.
1. 2к на Соломі, отримана у спадщину в середньому косметичному стані.
Здавали покімнатно за ринковою ціною без демпинга)
В середньому 2 рази на тиждень виклики від орендарів через якусь поломку.
Задовбались
Квартиру продали, та купили авто з салону та якусь там дачу в іпенях.
2. Купили 1к 34 метри в радянському стані за 46 000 (зі всіма витратами) + повний кап. ремонт, техніка, меблі 20 000. Всього 66 000 та 8 місяців часу на ремонт.
Сдали в оренду за 350 доларів.
Експозиція 2 тижні.
Трошки перебирали орендарями на першій здачі.
Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Тобто, можливо років через 25 зможуть заробити орендою на другу таку квартиру.
Знакомый сдает наследственную 1к на Борщаге в советском состоянии с 90-х годов.
За это время вложения - поставил стиралку, поменял окна. Это еще в 00-х и за деньги.
В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).
Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.
Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает. И-то не всегда. Бывало, что новые арендаторы забирали ключи при выезде старых. Он даже не приезжал.
Не знаю как сейчас все проходит, но недавно опять пересдал.
Це найправильніший підхід, для Кржн.
У мене теж є знайомиц з подібною 2к квартирою.
Він взагалі нічого там не робив, за 20 років.
Ні бойлера, ні водомірниз лічильників, ні нових вікон, ні нових шпалер.
Квартира здається за ціною трохи менше середньоринкової.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 07:40
rjkz написав:
В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).
Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.
Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает.
почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?
В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.
У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.
отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 24 кві, 2024 08:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:16
vitaliiangel написав:У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен. Всё потому что одномоментно свалило 6млн.чел (без учёта тех кто свалил в рф). Может те что вернутся будут понимать что их 300уе это копейки и в польшах за них ничего подобного не снимешь.
яка «комерція», такі й орендарі, дякую за піднятий зранку настрій, давно так не реготав бгг)
зи: час таранити майно бігунців та ухилянтів невпинно наближається, істериками в сервісних центрах за кордоном повністю задоволений
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:39
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує
захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті, хто нехтує своїми обовʼязками - втрачає базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 24 кві, 2024 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:41
kingkongovets написав:
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує
захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті хто нехтують своїми обовʼязками - втрачють базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)
Ты де воюєш підкажи будь ласка?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:44
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує
захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті хто нехтують своїми обовʼязками - втрачють базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)
Ты де воюєш підкажи будь ласка?
я ж тобі пропонував зустрітись і все тобі при зустрічі пояснити та навіть засняти це для твого тіктока)
не на того гавкаєш, пес
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:48
kingkongovets написав:
яка «комерція», такі й орендарі, дякую за піднятий зранку настрій, давно так не реготав бгг)
ты не знаешь какая коммерция и какие арендаторы. А смех без причины (или над выдуманными причинами) - признак низкого интеллекта. рыгочи дальше вместе со своим сиамским близнецом франтом. Ветка деградировала до уровня пэтэушника с лесного массива.
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в Сер 24 кві, 2024 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:48
Кінгконг
Не боїшся? 120 кг, прямий зараз з ніг в щелепу валить з ніг.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:53
Бетон написав:Кінгконг
Не боїшся? 120 кг, прямий зараз з ніг в щелепу валить з ніг.
не боюсь)
а ти?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:58
kingkongovets написав:
Бетон написав:Кінгконг
Не боїшся? 120 кг, прямий зараз з ніг в щелепу валить з ніг.
не боюсь)
а ти?
Так як і воюєш. Ну телефон, сайт всі мій знають. Пиши звони
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