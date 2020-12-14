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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11773117741177511776
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Кінгконг

Не боїшся? 120 кг, прямий зараз з ніг в щелепу валить з ніг.
не боюсь)
а ти?

Так як і воюєш. Ну телефон, сайт всі мій знають. Пиши звони
так я вже написав)
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:08

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).
Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.
Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает.
почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?

В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.

У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.

отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д

Мабуть тому що нема стільки грошей?)
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:10

  kingkongovets написав:
vitaliiangel написав:У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен. Всё потому что одномоментно свалило 6млн.чел (без учёта тех кто свалил в рф). Может те что вернутся будут понимать что их 300уе это копейки и в польшах за них ничего подобного не снимешь.


яка «комерція», такі й орендарі, дякую за піднятий зранку настрій, давно так не реготав бгг)

зи: час таранити майно бігунців та ухилянтів невпинно наближається, істериками в сервісних центрах за кордоном повністю задоволений

Доречі вий серед іноземних ухилянтів стоїть до неба - бідняжкам не дають оновити паспорт в екзилі - ті ж бідняжки до цього казали - ми Україні нічого не винні - а тепер - Україна їм щось винна)
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:ты не знаешь какая коммерция и какие арендаторы. А смех без причины (или над выдуманными причинами) - признак низкого интеллекта. рыгочи дальше вместе со своим сиамским близнецом франтом. Ветка деградировала до уровня пэтэушника с лесного массива.


так ти ж сам сказав яка - така, яка вартує 300 $/місяць і з якої орендарі зʼїзджають через те що прибиральниця день не вийшла на роботу бгг)
і легко переїхали при цьому в сусідній будинок, бо такої «комерції» в Ірпені як гною, бо насправді це просто технічні бросові приміщення
це формат мафів і кіосків, в які ніхто з орендарів ніколи не вкладається і щоб переїхати їм потрібно лише скласти товар в клітчасті баули

а гілку вбили саме такі порожні флудьори як ти
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:20

  kingkongovets написав:так ти ж сам сказав яка - така, яка вартує 300 $/місяць
условные 300уе перечитай мой пост внимательно. я никогда не говорил почём купил и почём сдаю, потому что а) это конфиденциальная информация б) не хочу превращать ветку в обсуждение меня любимого

ты же с надписей на заборе начинаешь делать цепочку выводов, и в итоге приходишь к абсурдному результату. Советую не обсуждать длину органов форумчан. Во первых это неприлично в культурном обществе (мы с тобой не достаточно знакомы для этого), во вторых не об этом ветка. Я тут ни к кому в трусы не лезу, кто что хочет про себя то и рассказыввает. Зачем вы с франтом лезете в чужую жизнь и что-то додумываете?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 кві, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:51

  Бетон написав:Кінгконг

Не боїшся? 120 кг, прямий зараз з ніг в щелепу валить з ніг.

И приседаете 250 раз в 40 лет... :shock: ?,
я в 16 лет(80 кг) занимаясь академгреблей столько не приседал

п.с. шо то многие "едут", холява , потом хотаб а теперь и кинконга туда же :?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 24 кві, 2024 09:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:53

  vitaliiangel написав:почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?

Чому би тобі не продати квартиру в 20-поверховому суперхрущі в Єпенях і не купити новобуд в Києві, поруч з метро?
І придбати машину, а не їздити 20 км в Київ на елеросамокаті???
Здогадуєшся, чому?
  kingkongovets написав:це формат мафів і кіосків, в які ніхто з орендарів ніколи не вкладається

Що можна чекати від електросамоктчиці чи електросамокатчика :mrgreen: ?)))
  cherchiltank написав:Доречі вий серед іноземних ухилянтів стоїть до неба - бідняжкам не дають оновити паспорт в екзилі

Давно пора забирати майно у ухилянтів. :wink:
  vitaliiangel написав:условные 300уе п

Круто!
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:54

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Кінгконг

Не боїшся? 120 кг, прямий зараз з ніг в щелепу валить з ніг.

И приседаете 250 раз в 40 лет... :shock: ?,
я в 16 лет(80 кг) занимаясь академгреблей столько не приседал


дно которое мы заслужили
когда всякое г... рассказывает кто кому что должен
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