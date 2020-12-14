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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 10:19
kingkongovets написав:
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує
захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті, хто нехтує своїми обовʼязками - втрачає базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)
зря вы так
cherchiltank написав:
Доречі вий серед іноземних ухилянтів стоїть до неба - бідняжкам не дають оновити паспорт в екзилі - ті ж бідняжки до цього казали - ми Україні нічого не винні - а тепер - Україна їм щось винна)
вы не думаете что теперь буде врагов еще больше?
я просто поинтересовался
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Додано: Сер 24 кві, 2024 10:33
kingkongovets написав:
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує
захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті, хто нехтує своїми обовʼязками - втрачає базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)
а що тільки М1860 певного сорту, мають святий обов"язок, а решта не громадяни, чи з них "спроса нєт"?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 10:35
столько людей погибает из-за одного придурка
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Додано: Сер 24 кві, 2024 10:36
flyman написав:
а решта не громадяни, чи з них "спроса нєт"?
Попит є.
І тобі прийде повістка, не переживай.
І воєнком особисто приїде, до твоєї потайної хати.
Зелені популісти - вони такі.
Підготовку до війну вдрузки проїпали, так хоч в затяжну війну повоюють.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:24
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує
захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті хто нехтують своїми обовʼязками - втрачють базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)
Ты де воюєш підкажи будь ласка?
штани протирає в тилу
розповідає хто кому що должєн
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Олежан
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:24
Орендарі бажають багато чого, але знімають те, на шо в них є гроші.
В економ сегменті вкладати великі кошти в ремонт нема сенсу, не окупиться.
Достатньо щоб квартира не викликала сильного рвотного позиву.
Сучасні орендарі не хочуть та не вміють підтримувати чистоту, тому хліви для свинолюдей саме те що потрібно
В бизнес класі, якщо постійно не підтримувати квартиру гарному, модному стані - будешь вимушений знижувати ціну. Враховуючи вартість квартири в БК це не раціонально.
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