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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11773117741177511776
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:19

  kingkongovets написав:
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує


захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті, хто нехтує своїми обовʼязками - втрачає базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)


зря вы так

  cherchiltank написав:Доречі вий серед іноземних ухилянтів стоїть до неба - бідняжкам не дають оновити паспорт в екзилі - ті ж бідняжки до цього казали - ми Україні нічого не винні - а тепер - Україна їм щось винна)


вы не думаете что теперь буде врагов еще больше?
я просто поинтересовался
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:33

  kingkongovets написав:
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує


захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті, хто нехтує своїми обовʼязками - втрачає базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)

а що тільки М1860 певного сорту, мають святий обов"язок, а решта не громадяни, чи з них "спроса нєт"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

столько людей погибает из-за одного придурка
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:36

  flyman написав:а решта не громадяни, чи з них "спроса нєт"?

Попит є.
І тобі прийде повістка, не переживай.
І воєнком особисто приїде, до твоєї потайної хати.
Зелені популісти - вони такі.
Підготовку до війну вдрузки проїпали, так хоч в затяжну війну повоюють.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:24

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:От і настала пора шарікових все взять і поділить. Режим лукашенка аплодує


захист рідної країні - святий обовʼязок кожного громадянина
ті хто нехтують своїми обовʼязками - втрачють базові права
все просто і логічно, ухилянт
а ти чекав іншого?)

Ты де воюєш підкажи будь ласка?


штани протирає в тилу
розповідає хто кому що должєн
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:24

Орендарі бажають багато чого, але знімають те, на шо в них є гроші.

В економ сегменті вкладати великі кошти в ремонт нема сенсу, не окупиться.
Достатньо щоб квартира не викликала сильного рвотного позиву.
Сучасні орендарі не хочуть та не вміють підтримувати чистоту, тому хліви для свинолюдей саме те що потрібно :mrgreen:

В бизнес класі, якщо постійно не підтримувати квартиру гарному, модному стані - будешь вимушений знижувати ціну. Враховуючи вартість квартири в БК це не раціонально.
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