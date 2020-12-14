RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11773117741177511776
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:16

  Феодал написав:не думали что у тех кто гуляет по таким заведениям, и ездит на таких машинах - бронь?

далеко не у всіх.
Почитайте форуми, поспілкуйтесь з знайомими - який плач стоїть.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23843
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ооо...получил инфо от знакомого нотариуса
готовят к "аресту" 2-е авто в собственности. список авто уже есть от зсу
продать/подарить или что то сделать с таким авто нельзя будет
Олежан
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:56

  Олежан написав:ооо...получил инфо от знакомого нотариуса
готовят к "аресту" 2-е авто в собственности. список авто уже есть от зсу
продать/подарить или что то сделать с таким авто нельзя будет

Заипутся по стодолам их искать.
Bolt
 
Повідомлень: 2870
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11773117741177511776
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2477, 2478, 2479
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24784 16548435
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 15:24
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5433905
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 43853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2989)
24.04.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.