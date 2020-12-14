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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:16
Феодал написав:
не думали что у тех кто гуляет по таким заведениям, и ездит на таких машинах - бронь?
далеко не у всіх.
Почитайте форуми, поспілкуйтесь з знайомими - який плач стоїть.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 15:22
ооо...получил инфо от знакомого нотариуса
готовят к "аресту" 2-е авто в собственности. список авто уже есть от зсу
продать/подарить или что то сделать с таким авто нельзя будет
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Олежан
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Додано: Сер 24 кві, 2024 15:56
Олежан написав:
ооо...получил инфо от знакомого нотариуса
готовят к "аресту" 2-е авто в собственности. список авто уже есть от зсу
продать/подарить или что то сделать с таким авто нельзя будет
Заипутся по стодолам их искать.
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