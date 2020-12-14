RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11773117741177511776
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:24

  pesikot написав:До речі, будь ласка, хоч хтось, киньте в мене в ПП посиланням на тик-ток (youtube) Бетон

Продал я и товку, которой 13 лет и сайт и каналы и соцсети.
Всё. У людей госзаказы, связи в нужных органах
Буду в Португалии строить
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:30

  Бетон написав:
  pesikot написав:До речі, будь ласка, хоч хтось, киньте в мене в ПП посиланням на тик-ток (youtube) Бетон

Продал я и товку, которой 13 лет и сайт и каналы и соцсети.
Всё. У людей госзаказы, связи в нужных органах
Буду в Португалии строить

Я хотел оценить на кого ставить, на тебя или ККЦ, при вашей встрече

Вже бачу, что моя ставка будет на ККЦ
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9537
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:41

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  pesikot написав:До речі, будь ласка, хоч хтось, киньте в мене в ПП посиланням на тик-ток (youtube) Бетон

Продал я и товку, которой 13 лет и сайт и каналы и соцсети.
Всё. У людей госзаказы, связи в нужных органах
Буду в Португалии строить

Я хотел оценить на кого ставить, на тебя или ККЦ, при вашей встрече

Вже бачу, что моя ставка будет на ККЦ

Нетарапися
Лучше зайди на мой канал где я со штангой приседаю😅😅
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:47

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Продал я и товку, которой 13 лет и сайт и каналы и соцсети.
Всё. У людей госзаказы, связи в нужных органах
Буду в Португалии строить

Я хотел оценить на кого ставить, на тебя или ККЦ, при вашей встрече

Вже бачу, что моя ставка будет на ККЦ

Нетарапися
Лучше зайди на мой канал где я со штангой приседаю😅😅

Ссылку давай, приседатель
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9537
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 11773117741177511776
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2477, 2478, 2479
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24783 16549078
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 15:24
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5434018
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 43929
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11852)
24.04.2024 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.