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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 19:24
pesikot написав:
До речі, будь ласка, хоч хтось, киньте в мене в ПП посиланням на тик-ток (youtube) Бетон
'а
Продал я и товку, которой 13 лет и сайт и каналы и соцсети.
Всё. У людей госзаказы, связи в нужных органах
Буду в Португалии строить
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Бетон
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Додано: Сер 24 кві, 2024 19:30
Бетон написав: pesikot написав:
До речі, будь ласка, хоч хтось, киньте в мене в ПП посиланням на тик-ток (youtube) Бетон
'а
Продал я и товку, которой 13 лет и сайт и каналы и соцсети.
Всё. У людей госзаказы, связи в нужных органах
Буду в Португалии строить
Я хотел оценить на кого ставить, на тебя или ККЦ, при вашей встрече
Вже бачу, что моя ставка будет на ККЦ
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pesikot
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Додано: Сер 24 кві, 2024 19:41
pesikot написав: Бетон написав: pesikot написав:
До речі, будь ласка, хоч хтось, киньте в мене в ПП посиланням на тик-ток (youtube) Бетон
'а
Продал я и товку, которой 13 лет и сайт и каналы и соцсети.
Всё. У людей госзаказы, связи в нужных органах
Буду в Португалии строить
Я хотел оценить на кого ставить, на тебя или ККЦ, при вашей встрече
Вже бачу, что моя ставка будет на ККЦ
Нетарапися
Лучше зайди на мой канал где я со штангой приседаю😅😅
-
Бетон
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-
- Повідомлень: 2528
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 189 раз.
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- Профіль
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Додано: Сер 24 кві, 2024 19:47
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
Продал я и товку, которой 13 лет и сайт и каналы и соцсети.
Всё. У людей госзаказы, связи в нужных органах
Буду в Португалии строить
Я хотел оценить на кого ставить, на тебя или ККЦ, при вашей встрече
Вже бачу, что моя ставка будет на ККЦ
Нетарапися
Лучше зайди на мой канал где я со штангой приседаю😅😅
Ссылку давай, приседатель
-
pesikot
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-
- Повідомлень: 9537
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
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