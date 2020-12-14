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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 07:06
rjkz написав: UA написав: vitaliiangel написав:
так долго не будет. у "добрых" арендаторов ремонт с техникой подизносятся, начнут обновляться и окуеют от цен. А жить на мусорке арендатор не сильно и готов, квартиры с ремонтами будут улетать как пирожки. Особенно 1е этажи и дома с газом.
У меня есть кейс но не с Киева, городок где навалом квартир в состоянии 90х-2000х (от 5 тыс ) люди закинули фото квартиры с ремонтом в вайбер группу переселенцев. Сдали за 12 с 1го же просмотра и потом их еще несколько дней долбили желающие посмотреть.
На бумаге получается сдавать хрущ без ремонта выгоднее, по факту вас сначала задолбают "вот тут отвалилось, вот там что-то не работает", но даже если всё устраните, всё равно съедут. Эконом сегмент вечно всем недоволен. И так по кругу. Текущие ремонты сожрут всю мнимую выгоду. Тот же ремонт "в кредит" но с более низкой ставкой аренды.
Просто наведу пару історій від рилів.
1. 2к на Соломі, отримана у спадщину в середньому косметичному стані.
Здавали покімнатно за ринковою ціною без демпинга)
В середньому 2 рази на тиждень виклики від орендарів через якусь поломку.
Задовбались
Квартиру продали, та купили авто з салону та якусь там дачу в іпенях.
2. Купили 1к 34 метри в радянському стані за 46 000 (зі всіма витратами) + повний кап. ремонт, техніка, меблі 20 000. Всього 66 000 та 8 місяців часу на ремонт.
Сдали в оренду за 350 доларів.
Експозиція 2 тижні.
Трошки перебирали орендарями на першій здачі.
Окупність 16 років + амортизація + експозиція та інфляція доллара.
Тобто, можливо років через 25 зможуть заробити орендою на другу таку квартиру.
Знакомый сдает наследственную 1к на Борщаге в советском состоянии с 90-х годов.
За это время вложения - поставил стиралку, поменял окна. Это еще в 00-х и за деньги.
В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).
Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.
Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает. И-то не всегда. Бывало, что новые арендаторы забирали ключи при выезде старых. Он даже не приезжал.
Не знаю как сейчас все проходит, но недавно опять пересдал.
Це найправильніший підхід, для Кржн.
У мене теж є знайомий з подібною 2к квартирою.
Він взагалі нічого там не робив, за 20 років.
Ні бойлера, ні водомірних лічильників, ні нових вікон, ні нових шпалер.
Квартира здається за ціною трохи менше середньоринкової.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 24 кві, 2024 11:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 07:40
rjkz написав:
В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).
Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.
Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает.
почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?
В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.
У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.
отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 24 кві, 2024 08:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 08:16
vitaliiangel написав:У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен. Всё потому что одномоментно свалило 6млн.чел (без учёта тех кто свалил в рф). Может те что вернутся будут понимать что их 300уе это копейки и в польшах за них ничего подобного не снимешь.
яка «комерція», такі й орендарі, дякую за піднятий зранку настрій, давно так не реготав бгг)
зи: час таранити майно бігунців та ухилянтів невпинно наближається, істериками в сервісних центрах за кордоном повністю задоволений
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:08
vitaliiangel написав: rjkz написав:
В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).
Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.
Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает.
почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?
В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.
У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.
отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д
Мабуть тому що нема стільки грошей?)
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:12
vitaliiangel написав:ты не знаешь какая коммерция и какие арендаторы. А смех без причины (или над выдуманными причинами) - признак низкого интеллекта. рыгочи дальше вместе со своим сиамским близнецом франтом. Ветка деградировала до уровня пэтэушника с лесного массива.
так ти ж сам сказав яка - така, яка вартує 300 $/місяць і з якої орендарі зʼїзджають через те що прибиральниця день не вийшла на роботу бгг)
і легко переїхали при цьому в сусідній будинок, бо такої «комерції» в Ірпені як гною, бо насправді це просто технічні бросові приміщення
це формат мафів і кіосків, в які ніхто з орендарів ніколи не вкладається і щоб переїхати їм потрібно лише скласти товар в клітчасті баули
а гілку вбили саме такі порожні флудьори як ти
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:20
условные 300уе
kingkongovets написав:
так ти ж сам сказав яка - така, яка вартує 300 $/місяць
перечитай мой пост внимательно. я никогда не говорил почём купил и почём сдаю, потому что а) это конфиденциальная информация б) не хочу превращать ветку в обсуждение меня любимого
ты же с надписей на заборе начинаешь делать цепочку выводов, и в итоге приходишь к абсурдному результату. Советую не обсуждать длину органов форумчан. Во первых это неприлично в культурном обществе (мы с тобой не достаточно знакомы для этого), во вторых не об этом ветка. Я тут ни к кому в трусы не лезу, кто что хочет про себя то и рассказыввает. Зачем вы с франтом лезете в чужую жизнь и что-то додумываете?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 24 кві, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 10:09
vitaliiangel написав:
условные 300уе
kingkongovets написав:
так ти ж сам сказав яка - така, яка вартує 300 $/місяць
перечитай мой пост внимательно. я никогда не говорил почём купил и почём сдаю, потому что а) это конфиденциальная информация б) не хочу превращать ветку в обсуждение меня любимого
ты же с надписей на заборе начинаешь делать цепочку выводов, и в итоге приходишь к абсурдному результату. Советую не обсуждать длину органов форумчан. Во первых это неприлично в культурном обществе (мы с тобой не достаточно знакомы для этого), во вторых не об этом ветка. Я тут ни к кому в трусы не лезу, кто что хочет про себя то и рассказыввает. Зачем вы с франтом лезете в чужую жизнь и что-то додумываете?
тобі твої постійні комплекси, образи та рефлексії як завжди заважають зрозуміти справжній сенс сказаного
я нічого не вигадую і ні в які труси (капець в тебе аналогії) не лізу, я лише цитую твої власні слова
і в тому, що орендна нерухомість завжди достойна своїх орендарів теж немає нічого образливого - це просто факт
як факт і те, що перенасиченість і профіт пропозиції завжди призводить до демпінгу
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:24
Орендарі бажають багато чого, але знімають те, на шо в них є гроші.
В економ сегменті вкладати великі кошти в ремонт нема сенсу, не окупиться.
Достатньо щоб квартира не викликала сильного рвотного позиву.
Сучасні орендарі не хочуть та не вміють підтримувати чистоту, тому хліви для свинолюдей саме те що потрібно
В бизнес класі, якщо постійно не підтримувати квартиру гарному, модному стані - будешь вимушений знижувати ціну. Враховуючи вартість квартири в БК це не раціонально.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 20:59
След на очереди доверенности, узники Видня не смогут продавать непосильно нажитое
Вот такие коменты
Це одна з мір, але головне інше.
Чоловіки які виїхали мають втратити перш за все своє майно бізнес, які у них залишилось в Україні, якщо це майно було передано у власність іншим людям ці угоди мають бути анульовані і майно конфісковане на користь держави.
Якщо ти покинув країну-своє майно і бажаєш щоб його захищав хтось інший ти автоматично втрачаєш в Україні все, на користь тих, що бажають ризикувати життям за цю країну.
Готовтесь, элита, защищать свои пинаты)
Орендатору , оно сто лет снилось;)
Надо валить, не чего уже тут делат)
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Додано: Сер 24 кві, 2024 21:01
"Не можливо однаково забезпечити інтереси тих, хто воює і тих, хто ухиляється від мобілізації.
Сприяти одним можна лише коштом інших. Якщо ми захищаємо права ухилянтів - погіршуємо становище фронтовиків. І навпаки.
Ті, хто за права ухилянтів - ті за інтереси окупантів."
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