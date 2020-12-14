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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11774117751177611777>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:03

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).
Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.
Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает.
почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?

В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.

У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.

отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д


Читай внимательно - человек сдает с 90-х.
У него реально, кроме покупки в 00-х стиралки и замены окон, сплошной профит.
Без особых влетов. Было пару раз, что люди свалили и остались долги по коммуналке, которые не перекрыл полностью залог.
Из этого был сделан вывод и в начале 10-х отключен домашний телефон.
В целом кейс прибыльный.
Насчет "свалил" - ну свалил и свалил. СЛЕДУЮЩИЙ!!!
Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:04

  Чукча2 написав:След на очереди доверенности, узники Видня не смогут продавать непосильно нажитое

Вот такие коменты


Це одна з мір, але головне інше.
Чоловіки які виїхали мають втратити перш за все своє майно бізнес, які у них залишилось в Україні, якщо це майно було передано у власність іншим людям ці угоди мають бути анульовані і майно конфісковане на користь держави.
Якщо ти покинув країну-своє майно і бажаєш щоб його захищав хтось інший ти автоматично втрачаєш в Україні все, на користь тих, що бажають ризикувати життям за цю країну.

Готовтесь, элита, защищать свои пинаты)

Орендатору , оно сто лет снилось;)
Надо валить, не чего уже тут делат)


халва-халва

но рынок кржн вниз, да
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:08

  Чукча2 написав:След на очереди доверенности, узники Видня не смогут продавать непосильно нажитое

Вот такие коменты


Це одна з мір, але головне інше.
Чоловіки які виїхали мають втратити перш за все своє майно бізнес, які у них залишилось в Україні, якщо це майно було передано у власність іншим людям ці угоди мають бути анульовані і майно конфісковане на користь держави.
Якщо ти покинув країну-своє майно і бажаєш щоб його захищав хтось інший ти автоматично втрачаєш в Україні все, на користь тих, що бажають ризикувати життям за цю країну.

Готовтесь, элита, защищать свои пинаты)

Орендатору , оно сто лет снилось;)
Надо валить, не чего уже тут делат)


Это как????
Продал квартиру, уехал, тут приходит Швондер в кожанке к новому владельцу, который там уже с год живет и:
"Мы к вам, пофффесссор, и вот по какому делу"(с)
Так?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:09

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).
Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.
Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает.
почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?

В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.

У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.

отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д


Читай внимательно - человек сдает с 90-х.
У него реально, кроме покупки в 00-х стиралки и замены окон, сплошной профит.
Без особых влетов. Было пару раз, что люди свалили и остались долги по коммуналке, которые не перекрыл полностью залог.
Из этого был сделан вывод и в начале 10-х отключен домашний телефон.
В целом кейс прибыльный.
Насчет "свалил" - ну свалил и свалил. СЛЕДУЮЩИЙ!!!
Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".


Від себе додам: навіть вбите дешеве житло цілком популярне!
Тому що для багатьох орендарів найважливішим фактором є низька ціна. А не гіпсові фонтани біля входу чи скритні плінтуси
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:14

  Frant написав:
  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?

В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.

У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.

отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д


Читай внимательно - человек сдает с 90-х.
У него реально, кроме покупки в 00-х стиралки и замены окон, сплошной профит.
Без особых влетов. Было пару раз, что люди свалили и остались долги по коммуналке, которые не перекрыл полностью залог.
Из этого был сделан вывод и в начале 10-х отключен домашний телефон.
В целом кейс прибыльный.
Насчет "свалил" - ну свалил и свалил. СЛЕДУЮЩИЙ!!!
Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".


Від себе додам: навіть вбите дешеве житло цілком прпулярне!
Тому що для багатьох орендарів найважливішим фактором є низька ціна.


Когда-то они вынуждены были снять квартиру, в которой начали ремонт и остановили.
Унитаз посреди квартиры, а перегородок нет. Правда долго там не прожили.
У многих в Украине доходы на очень низком уровне.
Это эту ветку почитаешь и начинаешь думать, что в Украине если не миллионер долларовы, то миллиардер. :lol: На самом деле все очень приземленно.
Когда людям хватает только на еду, а на коммуналь бывает что и не хватает - это массовое явление.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:23

  rjkz написав:эту ветку почитаешь и начинаешь думать, что в Украине если не миллионер долларовы, то миллиардер. На самом деле все очень приземленно.
Когда людям хватает только на еду, а на коммуналь бывает что и не хватает - это массовое явление.


Публіка тут любить пилюку в очі пускати.
"Як би понти світились, то над Києвом стояло би яскраве північне сяйво!"
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:29

  rjkz написав:Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".
каждый по разному считает деньги, но я вижу противоречие, зачем сдавать па 5 если па 6 отрывают с руками? нет логики. мб. благотворительность, хз. Ситуации когда сдают знакомым или берут кого попало лишь бы сдать в течении дня не рассматриваю, это уже не бизнес а шо-то другое.

У дешевого сегмента соответствующий контингент, не хочу делить людей на сорта, бывают разные неурядицы, женщины с детьми без мужа. Ей конечно трудновато платить 300уе. А бывают кто все деньги пропивает/проигрывает в казино. Или каждый месяц меняет работу. От таких бомжей только ценником и спасаются.

Имхо худший арендатор это судент или молодая пара. Поругались, разбежались, ищи новых. Студенты любят пошуметь, привести домой толпу слонов и т.д. Хуже студентов только иностранные студенты. Там вообще мрак. спят в обуви, в ванной рыбу разводят.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:34

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".
каждый по разному считает деньги, но я вижу противоречие, зачем сдавать па 5 если па 6 отрывают с руками? нет логики. мб. благотворительность, хз. Ситуации когда сдают знакомым или берут кого попало лишь бы сдать в течении дня не рассматриваю, это уже не бизнес а шо-то другое.

У дешевого сегмента соответствующий контингент, не хочу делить людей на сорта, бывают разные неурядицы, женщины с детьми без мужа. Ей конечно трудновато платить 300уе. А бывают кто все деньги пропивает/проигрывает в казино. Или каждый месяц меняет работу. От таких бомжей только ценником и спасаются. Имхо худший арендатор это судент или молодая пара. Поругались, разбежались, ищи новых. А студенты любят пошуметь, привести домой толпу слонов и т.д. Хуже студентов только иностранные студенты. Там вообще мрак. спят в обуви, в ванной рыбу разводят.

Ох, Віталя!
І арифметику ти прогуляв в свій шкільний час, і таблетку не прийняв. Тому ти не розумієш, про що мова))) :mrgreen:
Почитай праці цих, як його, метрів і грандів - Іммануїла Канта, Рембрандта, Піфагора і Макіавеллі, про ціноутворення орендної нерухомості))) 8)
Востаннє редагувалось Frant в Сер 24 кві, 2024 21:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:38

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".
каждый по разному считает деньги, но я вижу противоречие, зачем сдавать па 5 если па 6 отрывают с руками? нет логики. мб. благотворительность, хз. Ситуации когда сдают знакомым или берут кого попало лишь бы сдать в течении дня не рассматриваю, это уже не бизнес а шо-то другое.

Відповідь - так зручно його величності ріелтору.
Власники економа люди фінансово неосвічені, чим користуються рили.
Поставив рил ціну нижче ринка - здав за 2 години, та з комісією пішов шукати наступного лоха орендодавця.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:43

UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою
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