vitaliiangel написав:

rjkz написав: В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).

Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.

Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает. В конце 00-х или начале 10-х в офисе делали ремонт, остались обрезки ковролина - постелил сам (насколько хватило - не знаю).Сдает чуть дешевле рынка и через риелтора.Самое бОльшее - перед новыми арендаторами веником ковролин прометает.

почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д