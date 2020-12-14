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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11774117751177611777
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:47

  Frant написав:Ох, Віталя!
І арифметику ти прогуляв в свій шкільний час, і таблетку не прийняв. Тому ти не розумієш, про що мова))) :mrgreen:
Почитай праці цього, як його - Іммануїла Канта, Рембрандта і Макіавеллі, про ціноутворення орендної нерухомості))) 8)

Так, так Віталя!
Макіавеллі в своєму трактаті 1513 року Principe описав методологію ціноутворення КРЖН та уміння необхідні для ідеального орендодавця.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:50

Frant
Почитай праці цього, як його - Іммануїла Канта


Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:01

  Frant написав:UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою

Я про це ж і пишу.
Якщо поставити ціну на 500 грн вище, рил витратить не 2 години свого дорогоцінного часу, а пів дня.
Якщо поставити на 1000 віще, доведется 3 -4 дні проводити перегляди.
Для рила важлива швидкість задачи чи продажу, а не інтереси орендодавця/продавця.
UA
 
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