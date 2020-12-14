RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11773117741177511776
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:14

  Frant написав:
  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?

В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.

У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.

отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д


Читай внимательно - человек сдает с 90-х.
У него реально, кроме покупки в 00-х стиралки и замены окон, сплошной профит.
Без особых влетов. Было пару раз, что люди свалили и остались долги по коммуналке, которые не перекрыл полностью залог.
Из этого был сделан вывод и в начале 10-х отключен домашний телефон.
В целом кейс прибыльный.
Насчет "свалил" - ну свалил и свалил. СЛЕДУЮЩИЙ!!!
Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".


Від себе додам: навіть вбите дешеве житло цілком прпулярне!
Тому що для багатьох орендарів найважливішим фактором є низька ціна.


Когда-то они вынуждены были снять квартиру, в которой начали ремонт и остановили.
Унитаз посреди квартиры, а перегородок нет. Правда долго там не прожили.
У многих в Украине доходы на очень низком уровне.
Это эту ветку почитаешь и начинаешь думать, что в Украине если не миллионер долларовы, то миллиардер. :lol: На самом деле все очень приземленно.
Когда людям хватает только на еду, а на коммуналь бывает что и не хватает - это массовое явление.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16569
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8339 раз.
Подякували: 5209 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:29

  rjkz написав:Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".
каждый по разному считает деньги, но я вижу противоречие, зачем сдавать па 5 если па 6 отрывают с руками? нет логики. мб. благотворительность, хз. Ситуации когда сдают знакомым или берут кого попало лишь бы сдать в течении дня не рассматриваю, это уже не бизнес а шо-то другое.

У дешевого сегмента соответствующий контингент, не хочу делить людей на сорта, бывают разные неурядицы, женщины с детьми без мужа. Ей конечно трудновато платить 300уе. А бывают кто все деньги пропивает/проигрывает в казино. Или каждый месяц меняет работу. От таких бомжей только ценником и спасаются.

Имхо худший арендатор это судент или молодая пара. Поругались, разбежались, ищи новых. Студенты любят пошуметь, привести домой толпу слонов и т.д. Хуже студентов только иностранные студенты. Там вообще мрак. спят в обуви, в ванной рыбу разводят.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23140
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:38

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".
каждый по разному считает деньги, но я вижу противоречие, зачем сдавать па 5 если па 6 отрывают с руками? нет логики. мб. благотворительность, хз. Ситуации когда сдают знакомым или берут кого попало лишь бы сдать в течении дня не рассматриваю, это уже не бизнес а шо-то другое.

Відповідь - так зручно його величності ріелтору.
Власники економа люди фінансово неосвічені, чим користуються рили.
Поставив рил ціну нижче ринка - здав за 2 години, та з комісією пішов шукати наступного лоха орендодавця.
UA
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1826 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:43

UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23842
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1668 раз.
Подякували: 2540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:01

  Frant написав:UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою

Я про це ж і пишу.
Якщо поставити ціну на 500 грн вище, рил витратить не 2 години свого дорогоцінного часу, а пів дня.
Якщо поставити на 1000 віще, доведется 3 -4 дні проводити перегляди.
Для рила важлива швидкість задачи чи продажу, а не інтереси орендодавця/продавця.
UA
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1826 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 07:17

  UA написав:
  Frant написав:UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою

Я про це ж і пишу.
Якщо поставити ціну на 500 грн вище, рил витратить не 2 години свого дорогоцінного часу, а пів дня.
Якщо поставити на 1000 віще, доведется 3 -4 дні проводити перегляди.
Для рила важлива швидкість задачи чи продажу, а не інтереси орендодавця/продавця.

Я, коли вивісив свій хрущик за 7 к осінню 20-го року на ЛОХа, за місяць отримав декілька дзвінків і то від рилів. Здав вдалося коли опустив ціну до 6 кг, і то не скажу, щоб прямо черга стояла. Зараз здаю за 7,5 к. Теоретично, можу ще 500 накинути, але враховуючи що орендар безпроблемний (вже живе 3 роки) цього не роблю. Так, що в цьому сегменті вирішують навіть 500-1000 грн.,
Bolt
 
Повідомлень: 2871
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:10

  Frant написав:UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою


ну это не правда
сейчас этот сигмент сдвинулся с 7т на 9т
всем у кого ниже - подымают аж бегом
Олежан
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11773117741177511776
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Кочевник і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2477, 2478, 2479
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24786 16550878
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2024 01:17
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5434579
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 44083
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.