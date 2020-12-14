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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 21:14
Frant написав: rjkz написав: vitaliiangel написав:
почему бы арендаторам чуть чуть не доплатить и не снять с нормальным (хотя бы 10 ти летним) ремонтом, относительно свежей мебелью и техникой?
В таких кейчас обычно присутствуют нюансы, о которых не говорят. Либо у арендаторов вообще с деньгами плохо и даже 5 копеек решают. Это риск для лорда. Есть люди которым принципиально по барабану в каких условиях жить. В некоторых случаях привязка к садику/школе/работе в комплекте с ленью найти лучше вариант пусть и за чуть дороже. Но это не системное явление. Арендатор овер избалован богатством предложений. Находит что-то чуть чуть лучше и сразу съезжает, как с отеля.
У меня в 2022 в одном помещении поменялось 3 арендаторов. Последняя психонула что коридор и санузел не убраны (уборщицу нанимаю я, поскольку арендаторы не хотят себя утруждать этим занятием). На тот момент уборщица болела и не смогла убрать. И арендаторша съехала в такое же помещение в соседнем доме. Люди стали акуевшие, считают что за условные 300уе весь мир им теперь должен.
отсюда и явление сдай что-то дешёвое арендатор это туже же рассмотрит как личную возможность а) сэкономить на аренде б) вытрусить с лорда замену всего что по их мнению "подизносилось". Поэтому лучше сдавать с относительно свежим ремонтом чуть выше рынка, чем дёшево и по каждому пуку нестись менять бойлеры, смесители, вытяжку, стиралку и т.д
Читай внимательно - человек сдает с 90-х.
У него реально, кроме покупки в 00-х стиралки и замены окон, сплошной профит.
Без особых влетов. Было пару раз, что люди свалили и остались долги по коммуналке, которые не перекрыл полностью залог.
Из этого был сделан вывод и в начале 10-х отключен домашний телефон.
В целом кейс прибыльный.
Насчет "свалил" - ну свалил и свалил. СЛЕДУЮЩИЙ!!!
Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".
Від себе додам: навіть вбите дешеве житло цілком прпулярне!
Тому що для багатьох орендарів найважливішим фактором є низька ціна.
Когда-то они вынуждены были снять квартиру, в которой начали ремонт и остановили.
Унитаз посреди квартиры, а перегородок нет. Правда долго там не прожили.
У многих в Украине доходы на очень низком уровне.
Это эту ветку почитаешь и начинаешь думать, что в Украине если не миллионер долларовы, то миллиардер.
На самом деле все очень приземленно.
Когда людям хватает только на еду, а на коммуналь бывает что и не хватает - это массовое явление.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 21:29
rjkz написав:
Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".
каждый по разному считает деньги, но я вижу противоречие, зачем сдавать па 5 если па 6 отрывают с руками? нет логики. мб. благотворительность, хз. Ситуации когда сдают знакомым или берут кого попало лишь бы сдать в течении дня не рассматриваю, это уже не бизнес а шо-то другое.
У дешевого сегмента соответствующий контингент, не хочу делить людей на сорта, бывают разные неурядицы, женщины с детьми без мужа. Ей конечно трудновато платить 300уе. А бывают кто все деньги пропивает/проигрывает в казино. Или каждый месяц меняет работу. От таких бомжей только ценником и спасаются.
Имхо худший арендатор это судент или молодая пара. Поругались, разбежались, ищи новых. Студенты любят пошуметь, привести домой толпу слонов и т.д. Хуже студентов только иностранные студенты. Там вообще мрак. спят в обуви, в ванной рыбу разводят.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 21:38
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Ты может не в курсе, но дешевое жилье сдается обычно в первые часы после выхода объявления, мои знакомые ездили когда-то по таким объектам - в 6 утра появляется объява, они в 9 подъезжают - уже сдано. Или в 11 вечера объява, в 7 звонят - все. Или договариваются, условно, за 5 тысяч (это давно было), едут паковаться - звонок. "Приезжайте заберите свой залог, мы сдали другим за 6".
каждый по разному считает деньги, но я вижу противоречие, зачем сдавать па 5 если па 6 отрывают с руками? нет логики. мб. благотворительность, хз. Ситуации когда сдают знакомым или берут кого попало лишь бы сдать в течении дня не рассматриваю, это уже не бизнес а шо-то другое.
Відповідь - так зручно його величності ріелтору.
Власники економа люди фінансово неосвічені, чим користуються рили.
Поставив рил ціну нижче ринка - здав за 2 години, та з комісією пішов шукати наступного лоха орендодавця.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 21:43
UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою
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Додано: Сер 24 кві, 2024 22:01
Frant написав:UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою
Я про це ж і пишу.
Якщо поставити ціну на 500 грн вище, рил витратить не 2 години свого дорогоцінного часу, а пів дня.
Якщо поставити на 1000 віще, доведется 3 -4 дні проводити перегляди.
Для рила важлива швидкість задачи чи продажу, а не інтереси орендодавця/продавця.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 07:17
UA написав: Frant написав:UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою
Я про це ж і пишу.
Якщо поставити ціну на 500 грн вище, рил витратить не 2 години свого дорогоцінного часу, а пів дня.
Якщо поставити на 1000 віще, доведется 3 -4 дні проводити перегляди.
Для рила важлива швидкість задачи чи продажу, а не інтереси орендодавця/продавця.
Я, коли вивісив свій хрущик за 7 к осінню 20-го року на ЛОХа, за місяць отримав декілька дзвінків і то від рилів. Здав вдалося коли опустив ціну до 6 кг, і то не скажу, щоб прямо черга стояла. Зараз здаю за 7,5 к. Теоретично, можу ще 500 накинути, але враховуючи що орендар безпроблемний (вже живе 3 роки) цього не роблю. Так, що в цьому сегменті вирішують навіть 500-1000 грн.,
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Додано: Чет 25 кві, 2024 09:10
Frant написав:UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою
ну это не правда
сейчас этот сигмент сдвинулся с 7т на 9т
всем у кого ниже - подымают аж бегом
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Додано: Чет 25 кві, 2024 12:22
Олежан написав: Frant написав:UA
Питання трохи в іншому
Якщо в найдешевшому сегменті підняти ціну на 500 грн - зразу ж відсівається половина претендентів.
Якщо на 1000 грн - відсівається 90% бажаючих.
Тому власники й не паряться, здають, аби без простою
ну это не правда
сейчас этот сигмент сдвинулся с 7т на 9т
всем у кого ниже - подымают аж бегом
мінімалку підняли з 6К до 8К, се
гмент зрухався
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