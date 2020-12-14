Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:46
Олежан написав:
хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку
https://birdrent.com/kyiv-vs-peredmisty ... 71/30.2291
vitaliiangel
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Додано: Нед 28 кві, 2024 09:51
Олежан написав:
хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку
и считает что очень повезло
Власника елітних квартир в модних МОПах та інших ЦП ходить на роботу, та працює пліч о пліч з орендарями совкошлака на Лісовому масиві?
Як таке може бути в Києві Фейліса?
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