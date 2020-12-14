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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11774117751177611777
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:46

  Олежан написав:хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку

https://birdrent.com/kyiv-vs-peredmisty ... 71/30.2291
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 09:51

  Олежан написав:
хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку
и считает что очень повезло

Власника елітних квартир в модних МОПах та інших ЦП ходить на роботу, та працює пліч о пліч з орендарями совкошлака на Лісовому масиві?
Як таке може бути в Києві Фейліса? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 10:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Олежан написав:
хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку
и считает что очень повезло

Власника елітних квартир в модних МОПах та інших ЦП ходить на роботу, та працює пліч о пліч з орендарями совкошлака на Лісовому масиві?
Як таке може бути в Києві Фейліса? :mrgreen:
Це Київ респекта. Мене прошу сюди не ліпити
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:05

  vitaliiangel написав:
  Олежан написав:хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку

https://birdrent.com/kyiv-vs-peredmisty ... 71/30.2291

Лісовий програє усім основним містам супутникам, але напевно тому, що там в основному здаються совкові бабушатники, а в передмісті багато новобудов
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:03

  The_Rebel написав:
  vitaliiangel написав:
  Олежан написав:хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку

https://birdrent.com/kyiv-vs-peredmisty ... 71/30.2291

Лісовий програє усім основним містам супутникам, але напевно тому, що там в основному здаються совкові бабушатники, а в передмісті багато новобудов

Чудова новобудова ... з якої треба доїхати до роботи кілька годин, а потім в зворотньому напрямку ....
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 21:37

:roll:
  pesikot написав:
  The_Rebel написав:
  vitaliiangel написав:h1

Лісовий програє усім основним містам супутникам, але напевно тому, що там в основному здаються совкові бабушатники, а в передмісті багато новобудов

Чудова новобудова ... з якої треба доїхати до роботи кілька годин, а потім в зворотньому напрямку ....


Я приблизно о 18-00 їхав через Немішаєво, Бучу і Ірпінь на Київ.
Потік машин потужний що в Київ, що з Києва.

Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 03:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого


Мій колега розмірковує: продам авто, щоб докинути грошей на квартиру в Ірпіні )))

Ох і чую, як він пошкодує)
Andrey2512
 
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