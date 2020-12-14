RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11774117751177611777
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:46

  Олежан написав:хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку

https://birdrent.com/kyiv-vs-peredmisty ... 71/30.2291
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23156
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 09:51

  Олежан написав:
хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку
и считает что очень повезло

Власника елітних квартир в модних МОПах та інших ЦП ходить на роботу, та працює пліч о пліч з орендарями совкошлака на Лісовому масиві?
Як таке може бути в Києві Фейліса? :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 8167
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1826 раз.
Подякували: 2228 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 10:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Олежан написав:
хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку
и считает что очень повезло

Власника елітних квартир в модних МОПах та інших ЦП ходить на роботу, та працює пліч о пліч з орендарями совкошлака на Лісовому масиві?
Як таке може бути в Києві Фейліса? :mrgreen:
Це Київ респекта. Мене прошу сюди не ліпити
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34807
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7975 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:05

  vitaliiangel написав:
  Олежан написав:хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку

https://birdrent.com/kyiv-vs-peredmisty ... 71/30.2291

Лісовий програє усім основним містам супутникам, але напевно тому, що там в основному здаються совкові бабушатники, а в передмісті багато новобудов
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 231
З нами з: 01.06.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:03

  The_Rebel написав:
  vitaliiangel написав:
  Олежан написав:хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку

https://birdrent.com/kyiv-vs-peredmisty ... 71/30.2291

Лісовий програє усім основним містам супутникам, але напевно тому, що там в основному здаються совкові бабушатники, а в передмісті багато новобудов

Чудова новобудова ... з якої треба доїхати до роботи кілька годин, а потім в зворотньому напрямку ....
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 21:37

:roll:
  pesikot написав:
  The_Rebel написав:
  vitaliiangel написав:h1

Лісовий програє усім основним містам супутникам, але напевно тому, що там в основному здаються совкові бабушатники, а в передмісті багато новобудов

Чудова новобудова ... з якої треба доїхати до роботи кілька годин, а потім в зворотньому напрямку ....


Я приблизно о 18-00 їхав через Немішаєво, Бучу і Ірпінь на Київ.
Потік машин потужний що в Київ, що з Києва.

Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23846
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1671 раз.
Подякували: 2540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 03:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого


Мій колега розмірковує: продам авто, щоб докинути грошей на квартиру в Ірпіні )))

Ох і чую, як він пошкодує)
Andrey2512
 
Повідомлень: 991
З нами з: 04.04.22
Подякував: 69 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 05:40

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого


Мій колега розмірковує: продам авто, щоб докинути грошей на квартиру в Ірпіні )))

Ох і чую, як він пошкодує)

Можна електричкою їздити
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9834
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11774117751177611777
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2478, 2479, 2480
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24799 16563813
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 кві, 2024 06:08
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5439131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 45008
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.