Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:46
Олежан написав:
хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку
https://birdrent.com/kyiv-vs-peredmisty ... 71/30.2291
vitaliiangel
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Додано: Нед 28 кві, 2024 09:51
Олежан написав:
хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку
и считает что очень повезло
Власника елітних квартир в модних МОПах та інших ЦП ходить на роботу, та працює пліч о пліч з орендарями совкошлака на Лісовому масиві?
Як таке може бути в Києві Фейліса?
UA
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Додано: Нед 28 кві, 2024 10:26
UA написав: Олежан написав:
хз где 8...
у меня коллега на работе снимает на окраине лесного за 9к без стиралки и бойлера убитую гостинку
и считает что очень повезло
Власника елітних квартир в модних МОПах та інших ЦП ходить на роботу, та працює пліч о пліч з орендарями совкошлака на Лісовому масиві?
Як таке може бути в Києві Фейліса?
Це Київ респекта. Мене прошу сюди не ліпити
Faceless
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:05
Лісовий програє усім основним містам супутникам, але напевно тому, що там в основному здаються совкові бабушатники, а в передмісті багато новобудов
The_Rebel
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Додано: Нед 28 кві, 2024 16:03
The_Rebel написав:
Лісовий програє усім основним містам супутникам, але напевно тому, що там в основному здаються совкові бабушатники, а в передмісті багато новобудов
Чудова новобудова ... з якої треба доїхати до роботи кілька годин, а потім в зворотньому напрямку ....
pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 21:37
pesikot написав: The_Rebel написав: vitaliiangel написав:
h1
Лісовий програє усім основним містам супутникам, але напевно тому, що там в основному здаються совкові бабушатники, а в передмісті багато новобудов
Чудова новобудова ... з якої треба доїхати до роботи кілька годин, а потім в зворотньому напрямку ....
Я приблизно о 18-00 їхав через Немішаєво, Бучу і Ірпінь на Київ.
Потік машин потужний що в Київ, що з Києва.
Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого
Frant
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Додано: Пон 29 кві, 2024 03:26
Frant написав:
Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого
Мій колега розмірковує: продам авто, щоб докинути грошей на квартиру в Ірпіні )))
Ох і чую, як він пошкодує)
Andrey2512
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Додано: Пон 29 кві, 2024 05:40
Andrey2512 написав: Frant написав:
Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого
Мій колега розмірковує: продам авто, щоб докинути грошей на квартиру в Ірпіні )))
Ох і чую, як він пошкодує)
Можна електричкою їздити
Investor_K
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Додано: Пон 29 кві, 2024 07:22
Investor_K написав: Andrey2512 написав: Frant написав:
Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого
Мій колега розмірковує: продам авто, щоб докинути грошей на квартиру в Ірпіні )))
Ох і чую, як він пошкодує)
Можна електричкою їздити
Також вирощувати для себе картоплю, помідори і опенькм. Тримати курей. Це норм. Флаймен проконсультує, якщо є бажаючі.
Ще раз. Експлуатація автомобіля в Прикиєвських Єпенях - еквівалент 200 доларів в місяць.
За ці гроші простіше орендувати житло в Києві, біля метро, і не паритись з Єпенями і автомобілями.
Востаннє редагувалось
Frant
в Пон 29 кві, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Пон 29 кві, 2024 11:43
Investor_K написав: Andrey2512 написав: Frant написав:
Без власного автомобіля в Прикиєвських Єпенях - робити нічого
Мій колега розмірковує: продам авто, щоб докинути грошей на квартиру в Ірпіні )))
Ох і чую, як він пошкодує)
Можна електричкою їздити
А ще можна працювати віддалено.
flyman
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