Просто буває 2в1 : і жити віддалено і працювати. Друге, як наслідок першого.
А загалом то висновок який тут вже дуже давно озвучували, в передмісті, а тим більше далі, авто з категорії "зручність" переходить в "необхідність"
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Додано: Пон 29 кві, 2024 11:46
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Просто буває 2в1 : і жити віддалено і працювати. Друге, як наслідок першого.
А загалом то висновок який тут вже дуже давно озвучували, в передмісті, а тим більше далі, авто з категорії "зручність" переходить в "необхідність"
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:52
В необхідність для чого?
Поїхати на дачу? Чи в булочну? Чи куди? Убер/Болт чи яке таксі за об"їзною зупиняється бортовим ШІ? Самокат/веломашина застряє в багнюці по руль? Маршруток не існує як поняття? Доставка: ні не чули? В чому необхідність, в нас тут що "одноповерхова Америка"?
Чи таки в Бучі/Ірпені пішкарусні відстані пройтися піхотою. Це ж не з ЛБ на ПБ через аварійні мости.
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
До цивілізації.
Додано: Пон 29 кві, 2024 12:13
до франтовських хрущів в оренду за $200 біля метро? чи якої саме цивілізації?
Додано: Пон 29 кві, 2024 12:31
І туди також. І не тільки за гастритними булочками "малятко".
Флай, не всі ж аскети і живуть на вирощуванні власної картоплі на 50 дол за місяць!
Це означає, що людям багато чого треба.
Тому без власного автомобіля і 200 дол/міс на його обслуговування - в Прикиєвських Єпенях робити нічого.
Подумай, чому люди платять 200 дол за хрущ без ремонта, а на відстані 50-60 км від Києва - повно порожніх будинків в селах і хуторах, які ніхто не купляє за 2000 доларів? 10 оренд!
Можна ж там жити і велосипедом, електросамокатом, жд транспортом добиратись?
В Києві є не лише "хрущовки" ще багато чого
Якщо село невелике і не біля магістральної траси - яка нафіг швидка доставка? І взагалі, доставки може не бути. Двічі на тиждень бусик привіз хліб, мівіну і кільку в томатному соусі - і все!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 29 кві, 2024 13:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 29 кві, 2024 12:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
до франтовських хрущів в оренду за $200 біля метро? чи якої саме цивілізації?[/quote]Біля метро навіть хрущі мабуть складно знайти за 200.
Але щодо цивілізації - ТЦ, ТРЦ, кінотеатри, магазини, яких немає в невеликих містах, нормальні клініки, банки, ресторани, кафе і т п. А якщо сім'я з дітьми, то постає ще питання закладів для дітей і розваг для дітей
І до речі якщо мова про ЛБ/ПБ, то і на ЛБ є все або майже все перераховане. І доїхати з ЛБ на ПБ можна за 15хв.
Додано: Пон 29 кві, 2024 13:48
Якщо добавити амортизацию, вийде що володіння коштує від 300-350 у.е. на місяць за скромне економне авто.
А якщо потрібно два авто на родину?
Розумної альтернативи ніж орендувати квартири у київських лендлордів не існує.
Додано: Пон 29 кві, 2024 13:55
200 дол/міс - бензин + амортизація авто. По скромному))))
Як що за день проїзджати 25 + 25 км, за тиждень 250 + 50 км, за місяць 1250 км, тобто 76 літрів бензину, 4000 грн (100 доларів) за місяць. Ну і обслуговування машини та її амортизація, приблизно стільки ж.
Дві машини на сім,ю - це вже для заможної публіки. Знову ж, за 400 дол/міс можна орендувати в Києві цілком пристойне житло і не паритись з 2 автомобілями
Востаннє редагувалось Frant в Пон 29 кві, 2024 13:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 29 кві, 2024 13:56
Ви ще забули щоденний мінімум дворазовий проїзд через кпп) Зараз популярна тема - цінопадіння електричок. На тлі штуки в місяць витрати на паливо і амортизацію видаються смішними.
Додано: Пон 29 кві, 2024 14:01
Електромобілі?
1) Чисто для їзди по місту і біля нього
2) Зимою (на морозі) літієві акумулятори погано заряджаються і швидко розряджаються. Потрібно е/е гріти салон всередині, а це мінімум 1/3 всього заряду.
3) Крутячий момент у електромобілів розрахований на асфальтовану дорогу, по грунтовці погано їде. Зимою на гору не заїдеш.
4) Зимою з е/е будуть великі проблеми
Є ще залізничний електротранспорт. Для справжніх любителів економ-варіанту Прикиєвських Єпенів. 1,5 години туди, 1,5 години назад - і за недорого!
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