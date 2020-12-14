flyman написав: Frant написав: gonchik74 написав:
Зараз популярна тема - цінопадіння електричок. На тлі штуки в місяць витрати на паливо і амортизацію видаються смішними.
Електромобілі?
1) Чисто для їзди по місту і біля нього
2) Зимою (на морозі) літієві акумулятори погано заряджаються і швидко розряджаються. Потрібно е/е гріти салон всередині, а це мінімум 1/3 всього заряду.
3) Крутячий момент у електромобілів розрахований на асфальтовану дорогу, по грунтовці погано їде. Зимою на гору не заїдеш.
4) Зимою з е/е будуть великі проблеми
Є ще залізничний електротранспорт. Для справжніх любителів економ-варіанту Прикиєвських Єпенів. 1,5 години туди, 1,5 години назад - і за недорого!
півтори години електричкою це переважно "пригород" за межами Київської області, хіба БЦ/Березань
Флаймен, ти тугодум? Чи баобаб?
Їж достатню кількість білкової їжі (м,ясо, яйця), а не опенькі з картоплями.
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської квартири на єпеньський залізничний вокзал (15-20 хв)
2) дочекатись електрички (10 хв)
3) доїхати від Єпенів до Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з електрички на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
Увечері - в зворотньому порядку.
Я ж не перший раз пояснюю баобабам і кульбабам, чому житло в Єпенях дешевше, ніж в Києві. І чим далі відстань, тим дешевше.