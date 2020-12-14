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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 кві, 2024 14:18
Frant
Якщо 24/7 чергувати в інтернетах , то 3 години (1.5+1.5) це ніщо. Життя все одно марно прогорає.
Через 10р (в 60) якщо внуки доїдуть до іпенів нарешті в гості , в спитають, можна розказати де був за останні 15 років: на двох форумах і 300 тг каналах.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 14:45
Frant написав: gonchik74 написав:
Зараз популярна тема - цінопадіння електричок. На тлі штуки в місяць витрати на паливо і амортизацію видаються смішними.
Електромобілі?
1) Чисто для їзди по місту і біля нього
2) Зимою (на морозі) літієві акумулятори погано заряджаються і швидко розряджаються. Потрібно е/е гріти салон всередині, а це мінімум 1/3 всього заряду.
3) Крутячий момент у електромобілів розрахований на асфальтовану дорогу, по грунтовці погано їде. Зимою на гору не заїдеш.
4) Зимою з е/е будуть великі проблеми
Є ще залізничний електротранспорт. Для справжніх любителів економ-варіанту Прикиєвських Єпенів. 1,5 години туди, 1,5 години назад - і за недорого!
півтори години електричкою це переважно "пригород" за межами Київської області, хіба БЦ/Березань
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Додано: Пон 29 кві, 2024 14:52
flyman написав: Frant написав: gonchik74 написав:
Зараз популярна тема - цінопадіння електричок. На тлі штуки в місяць витрати на паливо і амортизацію видаються смішними.
Електромобілі?
1) Чисто для їзди по місту і біля нього
2) Зимою (на морозі) літієві акумулятори погано заряджаються і швидко розряджаються. Потрібно е/е гріти салон всередині, а це мінімум 1/3 всього заряду.
3) Крутячий момент у електромобілів розрахований на асфальтовану дорогу, по грунтовці погано їде. Зимою на гору не заїдеш.
4) Зимою з е/е будуть великі проблеми
Є ще залізничний електротранспорт. Для справжніх любителів економ-варіанту Прикиєвських Єпенів. 1,5 години туди, 1,5 години назад - і за недорого!
півтори години електричкою це переважно "пригород" за межами Київської області, хіба БЦ/Березань
Флаймен,
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської квартири на єпеньський залізничний вокзал (15-20 хв)
2) дочекатись електрички (10 хв)
3) доїхати від Єпенів до Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з електрички на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
Увечері - в зворотньому порядку.
житло в Єпенях дешевше, ніж в Києві. І чим далі відстань, тим дешевше.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 16:45
Frant написав:
Флаймен,
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської квартири на єпеньський залізничний вокзал (15-20 хв)
2) дочекатись електрички (10 хв)
3) доїхати від Єпенів до Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з електрички на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
Увечері - в зворотньому порядку.
житло в Єпенях дешевше, ніж в Києві. І чим далі відстань, тим дешевше.
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської київської квартири до зупинки ГТ (15-20 хв)
2) дочекатись маршрутки/автробуса/тролейбуса електрички (10 хв)
3) доїхати від києвських єпенів до найближчої станції метро м.Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з наземного ГТ на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
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Додано: Пон 29 кві, 2024 16:56
flyman написав:
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської київської квартири до зупинки ГТ (15-20 хв)
2) дочекатись маршрутки/автробуса/тролейбуса електрички (10 хв)
3) доїхати від києвських єпенів до найближчої станції метро м.Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з наземного ГТ на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
Навіть з будинку з самого дальнього кутка на Милославській до Хрещатика гугл мапс показує час менше години, це включно з пройтися пішки до зупинки автобуса. Це при тому, що в принципі зовсім необов'язково, що робота буде на іншому березі, як і практично всі необхідні заклади. І навіть необов'язково що доведеться пересідати на інший вид транспорту. А тоді буде й того менше. Навіть з ДВРЗ не так довго й далеко їхати.
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Faceless
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Додано: Пон 29 кві, 2024 17:01
Faceless написав: flyman написав:
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської київської квартири до зупинки ГТ (15-20 хв)
2) дочекатись маршрутки/автробуса/тролейбуса електрички (10 хв)
3) доїхати від києвських єпенів до найближчої станції метро м.Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з наземного ГТ на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
Навіть з будинку з самого дальнього кутка на Милославській до Хрещатика гугл мапс показує час менше години, це включно з пройтися пішки до зупинки автобуса. Це при тому, що в принципі зовсім необов'язково, що робота буде на іншому березі, як і практично всі необхідні заклади. І навіть необов'язково що доведеться пересідати на інший вид транспорту. А тоді буде й того менше. Навіть з ДВРЗ не так довго й далеко їхати.
Він не розуміє, що час поїздки з точки А в точку Б є функцією відстані між цими точками))))
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 29 кві, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:58
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:39
худшее решение в жизни — это купить квартиру под киевом и работать при этом в киеве. это несчастные люди.
без машины там делать нечего. причем не только чтоб ездить в Киев, но и по самому городу/поселку/жк перемещаться. до какого-то магазина минимум всегда километр и хорошо если не по пыльной обочине вроде дороги на Вишневое)
далее, расходы на дорогу и амортизация, и как следствие, ремонты. люди, у которых нет денег на покупку/аренду квартиры в киеве, обычно плохо обслуживают свою машину или покупают старую. следовательно, разговоры постоянно о расходах на ремонт и обсуждение цен на автозапчасти и где в каком гараже дешевле подкрутить что-то.
бесконечные отпрашивания с работы. в жк за окружной нет садиков и школ, наверное. но детей все возят в Киев.
погулять в киеве до поздна нереально, ибо такси стоит 500-700 грн, транспорт не ходит, за руль не сядешь из-за алкоголя. те, кто живут не в городе, всегда в 8 часов вечера уже уезжают, ибо иначе нужно ночевать у кого-то.
долго ехать на работу или по другим нуждам. человек уже приезжает уставшим, после часа по пробкам или толкотни в том, что напоминает общественный транспорт (который запрещен уважающими себя людьми к использованию, кроме такси и метро). от этого падает уровень жизни очень быстро. бесконечное преодоление трудностей приводит к депрессии и чувству буквально безысходности «а что мне эта страна дала, платят копейки а на дорогу уходит полжизни» и тд. время — деньги. поспать лишние полчаса стоит больше, чем та несчастная экономия. дешевле снимать квартиру в Киеве, чем тратиться на бензин. идея ездить на электричках/маршрутках и прочем запрещенном к эксплуатации ржавом говне вам вскоре перестанет казаться хорошей.
жить рядом с цивилизацией бесценно. 10 минут пешком до всего, что нужно — это идеально. мне пешком до работы 15-17 минут. такси по правому берегу в пределах 120 грн. я счастлив))
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:50
О Боже, і ці люди мене постійно банять...(((
ві там у себя определитесь кто на ком стоял)))
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