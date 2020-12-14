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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2024 09:37
Как там вести с полей?
Судя по тому, что цены в объявлениях на бюджетные варианты уже заканчиваются не 000, а сотнями, то покупатели Е-осели не справляются с обороной ценового фронта.
Еще понравилось, что у Слобоженко 2 квартиры в Таряне - отличный пример целевой аудитории Таряна.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 09:49
UA написав:
Але тема модних МОПів не розкрита.
Модні МОПИ, гіпсові статуЇ, фонтани - це щоб простаків легше ловити))))
МОПи, статуЇ і фонтани - простіше і дешевше зробити, ніж побудувати школи, дитсадки і поліклініки.
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