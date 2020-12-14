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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11777117781177911780
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как там вести с полей?
Судя по тому, что цены в объявлениях на бюджетные варианты уже заканчиваются не 000, а сотнями, то покупатели Е-осели не справляются с обороной ценового фронта.

Еще понравилось, что у Слобоженко 2 квартиры в Таряне - отличный пример целевой аудитории Таряна.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:49

  UA написав:Але тема модних МОПів не розкрита.

Модні МОПИ, гіпсові статуЇ, фонтани - це щоб простаків легше ловити))))
МОПи, статуЇ і фонтани - простіше і дешевше зробити, ніж побудувати школи, дитсадки і поліклініки.
Frant
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  #<1 ... 11777117781177911780
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