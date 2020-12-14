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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11777117781177911780
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как там вести с полей?
Судя по тому, что цены в объявлениях на бюджетные варианты уже заканчиваются не 000, а сотнями, то покупатели Е-осели не справляются с обороной ценового фронта.

Еще понравилось, что у Слобоженко 2 квартиры в Таряне - отличный пример целевой аудитории Таряна.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:49

  UA написав:Але тема модних МОПів не розкрита.

Модні МОПИ, гіпсові статуЇ, фонтани - це щоб простаків легше ловити))))
МОПи, статуЇ і фонтани - простіше і дешевше зробити, ніж побудувати школи, дитсадки і поліклініки.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:50

  striped написав:Как там вести с полей?
Судя по тому, что цены в объявлениях на бюджетные варианты уже заканчиваются не 000, а сотнями, то покупатели Е-осели не справляются с обороной ценового фронта.

Еще понравилось, что у Слобоженко 2 квартиры в Таряне - отличный пример целевой аудитории Таряна.


у меня в ЖК все больше и больше появляется на продажу по смешной цене(ремонт в подарок)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  striped написав:Судя по тому, что цены в объявлениях на бюджетные варианты уже заканчиваются не 000, а сотнями, то покупатели Е-осели не справляются с обороной ценового фронта.

еОселя напоминает акцию с конверотодепо "гривня-доллар-гривна" и жалкие попытки заработать на девальвации ) Но как известно, выигрывает всегда казино.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:32

  Олежан написав:
  striped написав:Как там вести с полей?
Судя по тому, что цены в объявлениях на бюджетные варианты уже заканчиваются не 000, а сотнями, то покупатели Е-осели не справляются с обороной ценового фронта.

Еще понравилось, что у Слобоженко 2 квартиры в Таряне - отличный пример целевой аудитории Таряна.


у меня в ЖК все больше и больше появляется на продажу по смешной цене(ремонт в подарок)

Який ціновий сегмент КРЖН?
Найбільше повинен просісти преміальний.

Вчора любитель руского міра, пан ківалов в своєму :oops: замку отримав від московитів давно заслужений їм подарунок. На жаль, невеликий. Його дружбан, там же - отримав капітальний подарунок. Вже у Кобзона в гостях.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 30 кві, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:45

  Олежан написав:
у меня в ЖК все больше и больше появляется на продажу по смешной цене(ремонт в подарок)

Модні МОПи?

З 2019 по 2022 переводив частину активів з ЛОХоМОПів в ШлакоМОПи.
Коефіцієнт був від 3,3 до 4
( за 1к (47 метрів) з модним ремонтом в ЛОХо можна було взяти 3,3 -4 *1к 33 - 39 метрів) з вонью, грибком, сусідами нариками - психами та іншими ніштяками в шлаковій панельці коло метро.
Зараз коефіцієнт складає 2,3 - 2,7
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:50

  Frant написав:
Вчор пан Ківалов в своєму :oops: замку отримав від московитів давно заслужений їм подарунок. На жаль, невеликий. Його дружбан, там же - отримав капітальний подарунок. Вже у Кобзона в гостях.

Ківалов вільно живе в Україні.
Як таке можливо?
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:20

Frant
Це той самий серьога підрахуй? А хто той корєш, що 200-й?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:46

  Hotab написав:Frant
Це той самий серьога підрахуй? А хто той корєш, що 200-й?

Любитель їлітної корупційної нерухомості. Був))))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:58

Нічо. За бюджетні кошти відновлять. 😏
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