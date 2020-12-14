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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11778117791178011781
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:14

Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:17

  UA написав:Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?

В будинковому чатику чи не щодня зʼявляються бажаючі купити.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:24

  UA написав:Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?

Не скажу за Київ а в Дніпрі всі відновили розпочате до 2022 і навіть є нові котловани в цьому році, і є одна яка відновила роботи і через 1,5 роки зупинилась.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:42

  gonchik74 написав:
  UA написав:Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?

В будинковому чатику чи не щодня зʼявляються бажаючі купити.

В 99% випадків таке пишуть рили.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:46

  Vadim_ написав:
  UA написав:Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?

Не скажу за Київ а в Дніпрі всі відновили розпочате до 2022 і навіть є нові котловани в цьому році, і є одна яка відновила роботи і через 1,5 роки зупинилась.

В Києві - Не только лішь все відновили будівництво, мало хто зміг це зробити
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:47

  UA написав:
  gonchik74 написав:
  UA написав:Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?

В будинковому чатику чи не щодня зʼявляються бажаючі купити.

В 99% випадків таке пишуть рили.

Ну відсотків я не рахую, але час від часу питають типу для друзів/родичів дописувачі, котрі активні в інших питаннях. Та й чатик сформований з осіб, що вже уклали договір купівлі-продажу ( недавно зданий обʼєкт, група в стадії наповнення, додавання учасників головою осбб поступове, по мірі виконання своєї роботи нотаріусом).
gonchik74
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