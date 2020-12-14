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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:14
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
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UA
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:17
UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
В будинковому чатику чи не щодня зʼявляються бажаючі купити.
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gonchik74
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:24
UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
Не скажу за Київ а в Дніпрі всі відновили розпочате до 2022 і навіть є нові котловани в цьому році, і є одна яка відновила роботи і через 1,5 роки зупинилась.
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Vadim_
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:42
gonchik74 написав: UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
В будинковому чатику чи не щодня зʼявляються бажаючі купити.
В 99% випадків таке пишуть рили.
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UA
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:46
Vadim_ написав: UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
Не скажу за Київ а в Дніпрі всі відновили розпочате до 2022 і навіть є нові котловани в цьому році, і є одна яка відновила роботи і через 1,5 роки зупинилась.
В Києві - Не только лішь все відновили будівництво, мало хто зміг це зробити
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UA
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:47
UA написав: gonchik74 написав: UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
В будинковому чатику чи не щодня зʼявляються бажаючі купити.
В 99% випадків таке пишуть рили.
Ну відсотків я не рахую, але час від часу питають типу для друзів/родичів дописувачі, котрі активні в інших питаннях. Та й чатик сформований з осіб, що вже уклали договір купівлі-продажу ( недавно зданий обʼєкт, група в стадії наповнення, додавання учасників головою осбб поступове, по мірі виконання своєї роботи нотаріусом).
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gonchik74
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