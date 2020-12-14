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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:14
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
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UA
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:17
UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
В будинковому чатику чи не щодня зʼявляються бажаючі купити.
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gonchik74
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:24
UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
Не скажу за Київ а в Дніпрі всі відновили розпочате до 2022 і навіть є нові котловани в цьому році, і є одна яка відновила роботи і через 1,5 роки зупинилась.
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Vadim_
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:42
gonchik74 написав: UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
В будинковому чатику чи не щодня зʼявляються бажаючі купити.
В 99% випадків таке пишуть рили.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:46
Vadim_ написав: UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
Не скажу за Київ а в Дніпрі всі відновили розпочате до 2022 і навіть є нові котловани в цьому році, і є одна яка відновила роботи і через 1,5 роки зупинилась.
В Києві - Не только лішь все відновили будівництво, мало хто зміг це зробити
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UA
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:47
UA написав: gonchik74 написав: UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
В будинковому чатику чи не щодня зʼявляються бажаючі купити.
В 99% випадків таке пишуть рили.
Ну відсотків я не рахую, але час від часу питають типу для друзів/родичів дописувачі, котрі активні в інших питаннях. Та й чатик сформований з осіб, що вже уклали договір купівлі-продажу ( недавно зданий обʼєкт, група в стадії наповнення, додавання учасників головою осбб поступове, по мірі виконання своєї роботи нотаріусом).
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gonchik74
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:43
UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
Ніт.
А від чого оптимізм?
Договорняк у вигляді мінськ 3 вже відбувся, біля метро вже немає представників ТЦК і мобілізація дала потрібну кількість у ЗСУ, економічна активність і доходи б'ють рекорди?
Чи ми отримали стільки валюти від партнерів, що девальвації не буде років 10?
На чому базується цей оптимізм?)))
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somilitark
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Додано: Вів 30 кві, 2024 22:02
somilitark написав: UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
Ніт.
А від чого оптимізм?
Договорняк у вигляді мінськ 3 вже відбувся, біля метро вже немає представників ТЦК і мобілізація дала потрібну кількість у ЗСУ, економічна активність і доходи б'ють рекорди?
Чи ми отримали стільки валюти від партнерів, що девальвації не буде років 10?
На чому базується цей оптимізм?)))
Достатньо що в військові накопичили досить значні суми грошей. У деякий ці суми почали підходити на рівень купівлі квартири.
Виплати сім'ям загиблих.
Дуже значні кошти в людей, які в більшості своїй потребують покращення житлових умов.
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UA
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Додано: Вів 30 кві, 2024 22:30
UA написав: somilitark написав: UA написав:
Крім мене, оптимісти відносно цін на ринку нерухомості ще є?
Ніт.
А від чого оптимізм?
Договорняк у вигляді мінськ 3 вже відбувся, біля метро вже немає представників ТЦК і мобілізація дала потрібну кількість у ЗСУ, економічна активність і доходи б'ють рекорди?
Чи ми отримали стільки валюти від партнерів, що девальвації не буде років 10?
На чому базується цей оптимізм?)))
Достатньо що в військові накопичили досить значні суми грошей. У деякий ці суми почали підходити на рівень купівлі квартири.
Виплати сім'ям загиблих.
Дуже значні кошти в людей, які в більшості своїй потребують покращення житлових умов.
я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник
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Бетон
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Додано: Вів 30 кві, 2024 22:52
Бетон написав:
я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник
Пів року то до війни дзвонили. Зараз 2-3 тижні
А чого дзвонити?
Вибір квартир на продаж є. Досить багато пропозицій від власників.
Нормальні варіанти приблизно в рівновазі з попитом.
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UA
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