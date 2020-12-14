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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 тра, 2024 07:24
UA написав: Бетон написав:
я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник
Пів року то до війни дзвонили. Зараз 2-3 тижні
А чого дзвонити?
Вибір квартир на продаж є. Досить багато пропозицій від власників.
Нормальні варіанти приблизно в рівновазі з попитом.
Далі буде ще більше пропозицій. Провінція напівобезлюдніла - на днях проїхав 600 км, подивився. Потрібно піднімати питання про прийом мігрантів - інакше скоро нікому буде землю обробляти і воювати.
Тому ціни лише вниз.
Ремонт в подарунок - стане нормою, особливо в преміальному або дорожче середнього сегментах
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Frant
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Додано: Сер 01 тра, 2024 08:30
Frant написав: UA написав: Бетон написав:
я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник
Пів року то до війни дзвонили. Зараз 2-3 тижні
А чого дзвонити?
Вибір квартир на продаж є. Досить багато пропозицій від власників.
Нормальні варіанти приблизно в рівновазі з попитом.
Далі буде ще більше пропозицій. Провінція напівобезлюдніла - на днях проїхав 600 км, подивився. Потрібно піднімати питання про прийом мігрантів - інакше скоро нікому буде землю обробляти і воювати.
Тому ціни лише вниз.
Ремонт в подарунок - стане нормою, особливо в преміальному або дорожче середнього сегментах
і по чім буде ламповий хрущик-гостинка на Мілютенка, 10куе, чи 12куе але з євроремонтом 00х в подарунок?
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flyman
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Додано: Сер 01 тра, 2024 08:45
Frant пока работает загончик с еОселей, то цены будут держаться
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Andrey2512
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