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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11779117801178111782
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:24

  UA написав:
  Бетон написав:я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник

Пів року то до війни дзвонили. Зараз 2-3 тижні
А чого дзвонити?
Вибір квартир на продаж є. Досить багато пропозицій від власників.
Нормальні варіанти приблизно в рівновазі з попитом.

Далі буде ще більше пропозицій. Провінція напівобезлюдніла - на днях проїхав 600 км, подивився. Потрібно піднімати питання про прийом мігрантів - інакше скоро нікому буде землю обробляти і воювати.

Тому ціни лише вниз.
Ремонт в подарунок - стане нормою, особливо в преміальному або дорожче середнього сегментах
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:30

  Frant написав:
  UA написав:
  Бетон написав:я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник

Пів року то до війни дзвонили. Зараз 2-3 тижні
А чого дзвонити?
Вибір квартир на продаж є. Досить багато пропозицій від власників.
Нормальні варіанти приблизно в рівновазі з попитом.

Далі буде ще більше пропозицій. Провінція напівобезлюдніла - на днях проїхав 600 км, подивився. Потрібно піднімати питання про прийом мігрантів - інакше скоро нікому буде землю обробляти і воювати.

Тому ціни лише вниз.
Ремонт в подарунок - стане нормою, особливо в преміальному або дорожче середнього сегментах

і по чім буде ламповий хрущик-гостинка на Мілютенка, 10куе, чи 12куе але з євроремонтом 00х в подарунок?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:45

Frant пока работает загончик с еОселей, то цены будут держаться
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:39

  Бетон написав:Працевлаштування - прямий шлях до зубожіння

Ну да, ну да.. Розкажіть про це суддям, прокурорам, лікарям тощо. :D

Для порівняння з Києвом: 2-кімн. хрущ у Мико продають за 18,5 тис. дол. 46 кв.м., 3й поверх 5-поверхового будинка, 10-15 хвилин від центру міста.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:49

  Frant написав:
  Бетон написав:Працевлаштування - прямий шлях до зубожіння

Краще нічого не робити, жити з вирощування картоплі, опеньок, тримання курей? :mrgreen:

Бетон, ти неправильно сформулював думку.
Питання так треба ставити: де взяти стартовий капітал, запустити процес і витрачати час в своє задоволення?

Завжди є вихід. Колись ми побудували 72 квартирний будинок з нульом коштів, із нічого. Зробили 3д, запустили рекламу, створили кооператив. Приймали в асоційовані члени. Вже 10 років живуть люди, а у нас зявився капітал.
Треба ідея
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 01 тра, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:50

  fler написав:
  Бетон написав:Працевлаштування - прямий шлях до зубожіння

Ну да, ну да.. Розкажіть про це суддям, прокурорам, лікарям тощо. :D

Для порівняння з Києвом: 2-кімн. хрущ у Мико продають за 18,5 тис. дол. 46 кв.м., 3й поверх 5-поверхового будинка, 10-15 хвилин від центру міста.

А то ви не знаєте їх бізнес план😅
Бетон
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  #<1 ... 11779117801178111782
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