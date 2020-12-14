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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 тра, 2024 07:24
UA написав: Бетон написав:
я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник
Пів року то до війни дзвонили. Зараз 2-3 тижні
А чого дзвонити?
Вибір квартир на продаж є. Досить багато пропозицій від власників.
Нормальні варіанти приблизно в рівновазі з попитом.
Далі буде ще більше пропозицій. Провінція напівобезлюдніла - на днях проїхав 600 км, подивився. Потрібно піднімати питання про прийом мігрантів - інакше скоро нікому буде землю обробляти і воювати.
Тому ціни лише вниз.
Ремонт в подарунок - стане нормою, особливо в преміальному або дорожче середнього сегментах
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Frant
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Додано: Сер 01 тра, 2024 08:30
Frant написав: UA написав: Бетон написав:
я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник
Пів року то до війни дзвонили. Зараз 2-3 тижні
А чого дзвонити?
Вибір квартир на продаж є. Досить багато пропозицій від власників.
Нормальні варіанти приблизно в рівновазі з попитом.
Далі буде ще більше пропозицій. Провінція напівобезлюдніла - на днях проїхав 600 км, подивився. Потрібно піднімати питання про прийом мігрантів - інакше скоро нікому буде землю обробляти і воювати.
Тому ціни лише вниз.
Ремонт в подарунок - стане нормою, особливо в преміальному або дорожче середнього сегментах
і по чім буде ламповий хрущик-гостинка на Мілютенка, 10куе, чи 12куе але з євроремонтом 00х в подарунок?
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flyman
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Додано: Сер 01 тра, 2024 08:45
Frant пока работает загончик с еОселей, то цены будут держаться
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Andrey2512
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Додано: Сер 01 тра, 2024 09:39
Бетон написав:
Працевлаштування - прямий шлях до зубожіння
Ну да, ну да.. Розкажіть про це суддям, прокурорам, лікарям тощо.
Для порівняння з Києвом: 2-кімн. хрущ у Мико продають за 18,5 тис. дол. 46 кв.м., 3й поверх 5-поверхового будинка, 10-15 хвилин від центру міста.
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fler
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Додано: Сер 01 тра, 2024 09:49
Frant написав: Бетон написав:
Працевлаштування - прямий шлях до зубожіння
Краще нічого не робити, жити з вирощування картоплі, опеньок, тримання курей?
Бетон, ти неправильно сформулював думку.
Питання так треба ставити: де взяти стартовий капітал, запустити процес і витрачати час в своє задоволення?
Завжди є вихід. Колись ми побудували 72 квартирний будинок з нульом коштів, із нічого. Зробили 3д, запустили рекламу, створили кооператив. Приймали в асоційовані члени. Вже 10 років живуть люди, а у нас зявився капітал.
Треба ідея
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 01 тра, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Сер 01 тра, 2024 12:23
UA написав:
Загалом капітали утворювалися в 90-х на приватизації держмайна.
100%
Державу роздерибанили вщент - нинішні керманичі.
Найсумніше, що ця публіка реально нічого не здатна організувати і створити.
Тільки дерибанити!
Тому mene tekel fares!
Частушка про вагон, директорію і територію - звучить все гучніше.
Другий раз за 100 років, повтор.
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Frant
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