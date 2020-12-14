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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2024 11:28
Frant написав:
В цілому, чітко видно результат 33-річного правління української тупорилої і жадібної їліти.
Вы хотели сказать "результат свободных и демократичных выборов мудрого и работящего народа"?
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Додано: Чет 02 тра, 2024 11:29
Олежан написав: sergey_stasyuk555 написав: Олежан написав:
всі наразі в базі армор
що значить всі в арморі, може ти мав на увазі базу оберіг?
ні саме армор
база ухилянтів за думками тцк
і чому там мають бути всі? схоже на якийсь вкид м'яко кажучи.
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