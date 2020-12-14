RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11780117811178211783
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:В цілому, чітко видно результат 33-річного правління української тупорилої і жадібної їліти.

Вы хотели сказать "результат свободных и демократичных выборов мудрого и работящего народа"?
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 18.10.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 11:29

  Олежан написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Олежан написав:всі наразі в базі армор

що значить всі в арморі, може ти мав на увазі базу оберіг?

ні саме армор
база ухилянтів за думками тцк

і чому там мають бути всі? схоже на якийсь вкид м'яко кажучи.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 21.05.23
Подякував: 18 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11780117811178211783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1349 5440272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24802 16567501
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 22:36
ihorkyiv
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 45484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6141)
02.05.2024 10:59
ПриватБанк (3930)
02.05.2024 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.